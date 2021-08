Sécurité routière: un couple de signaleurs frappé en plein visage

Un homme et une femme, un couple de signaleurs routiers qui travaillent souvent en duo, n’avaient pas du tout imaginé se prendre des coups de poing en plein visage lorsqu’ils ont commencé leur quart de travail, en mai dernier.

« On est habitués à se faire insulter, mais quand tu es stationné, tu ne t’attends pas à te faire agresser par un résident », laisse tomber Jessika Laplante-Boudreault, 28 ans.

Le matin du 5 mai dernier, la jeune femme, devenue signaleuse au début de la pandémie, s’était rendue à Sainte-Justine, dans Chaudière-Appalaches.

Son conjoint et elle avaient pour mandat de se rendre à deux véhicules dans un quartier résidentiel afin de remplir un contrat pour le ministère des Transports.

Une fois sur place, ils se sont stationnés par mégarde sur un coin de terrain privé, pour ne pas bloquer la circulation.

« On a vu un monsieur traverser la rue vers nous. On voyait qu’il était fâché », se remémore-t-elle.

Aussitôt, l’homme les aurait enguirlandés pour s’être garés sur sa propriété.

« Il s’est mis à péter les plombs. Je suis allé le prendre par-derrière pour le faire reculer quand il a frappé mon conjoint par la vitre ouverte de son camion », poursuit-elle.

Trois coups

Enragé, il aurait alors assené trois coups de poing sur la mâchoire de la signaleuse.

« J’avais du sang dans la bouche », dit-elle.

Le résident aurait par la suite essayé d’entrer dans son véhicule de type pick-up afin de le déplacer lui-même.

Le couple a contacté le 9-1-1. Trop ébranlé, il n’est cependant pas allé plus loin dans sa démarche pour porter plainte.

« Ce serait sa parole contre la nôtre. On s’est dit qu’on préférait laisser ça comme ça pour l’instant, confie Mme Laplante-Boudreault. Le karma s’en chargera. »

« J’aimerais que les gens fassent plus attention à nous. Un petit deux minutes à attendre pour sauver la vie d’un travailleur. On n’est ni des machines ni des cônes orange. On a des vies, nous aussi. Ralentissez ! On est là pour la sécurité et pour éviter des accidents, pas pour faire chier », conclut-elle, à l’attention des automobilistes.