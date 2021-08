Trois pistes cyclables remarquables

Certaines pistes cyclables se démarquent vraiment des autres pour plusieurs raisons. Le paysage. La signalisation. Une surface bien entretenue. Les haltes.

En voici trois sur lesquelles j’ai eu le plaisir de rouler.

L’Estriade

Photo courtoisie, Tourisme Cantons-de-l'Est

Asphaltée, la piste relie d’abord Granby à Waterloo sur une vingtaine de kilomètres. Le trajet longe le lac Boivin pour se poursuivre entre champs et boisés. La signalisation est impeccable et il y a des haltes tout le long du parcours.

L’Estriade, c’est aussi un réseau, la piste principale menant, entre autres, à la piste La Campagnarde, laquelle rejoint le parc national de la Yamaska.

Le P’tit Train du Nord

Photo courtoisie, Tourisme Laurentides

Le long de cette piste s’étirant sur plus de 200 km, entre Bois-des-Filion et Mont-Laurier, se trouvent plus de 30 points d’accès, dont 13 gares restaurées. Entre villages et villes, on contemple tantôt un paysage champêtre, tantôt un paysage montagnard.

On y va pour quelques heures, une journée ou plus. Pour vous permettre de faire une plus longue distance sans avoir à faire un

aller-retour, un service de transport pour cyclistes avec vélo et bagages est offert, à partir de Saint-Jérôme (km 0). Le trajet sur deux roues se fait alors du nord vers le sud.

La Sauvagine

Photo courtoisie, Tourisme Région Sorel-Tracy

Débutant à Sorel-Tracy, cette piste est idéale avec des enfants. C’est d’ailleurs là que ma fille vers l’âge de 6 ans a fait ses premiers coups de pédales sans les petites roues latérales de son vélo rose.

À quelques kilomètres du point de départ, soit la Maison des gouverneurs sur le chemin des Patriotes, on a le plaisir de faire une halte pour une crème glacée aux Délices Riviera. Asphaltée et bien signalisée, la piste se poursuit à la campagne.

INFO

► L’Estriade : 21 km de Granby à Waterloo, 97 km pour l’ensemble d’un réseau de 10 pistes

► Le P’tit Train du Nord : 234 km de Bois-des-Filion à Mont-Laurier, dont 157 km de surface asphaltée

1 800 561-NORD (6673)

laurentides.com

► La Sauvagine : 12 km de Sorel-Tracy à Saint-Robert (halte Ghislaine-Péloquin)

450 746-9441, 1 800 474-9441

tourismeregionsoreltracy.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Balade sur la rivière des Mille îles

Au parc régional, trois centres de location d’embarcations ont récemment ouvert, soit à Boisbriand, Rosemère et Bois-des-Filion. Ceux-ci s’ajoutent à celui du quartier Sainte-Rose. À louer : canot, kayak et planche à pagaie.

Aux abords de la Saint-Maurice

Prisé pour le camping et la villégiature, le parc de l’île Melville à Shawinigan est agrémenté de sentiers pédestres et cyclables. À essayer : le parcours dans les arbres Arbraska. Location de canots, de kayaks et de pédalos.

COVID-19 : Avant vos déplacements, veuillez consulter les consignes sanitaires en vigueur : quebec.ca/coronavirus