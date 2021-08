Un deuxième candidat à la mairie à Lévis

Gilles Lehouillier aura au moins un adversaire à la prochaine élection municipale. Repensons Lévis lui opposera un candidat issu des milieux financier et communautaire.

À la suite de la décision de Dominique Vien de ne pas se porter candidate, la formation politique a offert le poste de chef à Elhadji Mamadou Diarra, a appris Le Journal.

M. Diarra, 48 ans, est un conseiller en stratégie d’affaires chez Desjardins. Il a présidé pendant huit ans le conseil d’administration de l’organisme de soutien aux familles immigrantes Le Tremplin.

Père de deux garçons de 10 et 17 ans et originaire du Sénégal, il a immigré au Québec il y a 26 ans et habite à Lévis depuis une dizaine d’années.

« C’est la première fois qu’il va y avoir un candidat noir à la mairie », selon la directrice des communications de Repensons Lévis, Monica Beaudet.

Écoute

N’ayant aucune expérience politique, le nouveau chef raconte qu’il avait d’abord décidé de briguer un poste de conseiller dans le district de Notre-Dame, pour « y aller avec la théorie des petits pas ».

Le désistement de Mme Vien a toutefois précipité les choses. Repensons Lévis dit avoir vu en lui un « leader naturel », tandis que le principal intéressé affirme avoir eu la piqûre en allant à la rencontre des citoyens dans les derniers mois.

« Je veux une ville où les gens se sentent écoutés, où nous allons à la rencontre des gens et où nous sommes en proximité avec eux, avec un sentiment d’appartenance fort à cette ville, qui m’est chère à moi », affirme M. Diarra, en entrevue.

Il affrontera toutefois une machine bien rodée, puisqu’en 2017, M. Lehouillier avait écrasé son seul adversaire, l’indépendant André Voyer, en récoltant 92 % du suffrage.

« Je ne suis pas seul, et je ne veux pas être quelqu’un qui fait cavalier seul, j’ai une équipe autour de moi, des gens d’expérience », répond M. Diarra, dont le parti entend présenter un candidat dans tous les districts.

Avec un conseil municipal dominé actuellement par le parti Lévis Force 10, « au niveau démocratique, dans la ville, il y a quelque chose qui manque », pense aussi le candidat.