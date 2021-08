31e Festival Présence autochtone: les gagnants des prix en cinéma dévoilés

Le 31e Festival Présence autochtone a remis dimanche ses prix annuels qui récompensent les films et vidéos autochtones qui se sont distingués lors de cette édition qui doit se terminer le 11 août prochain.

Le premier prix Teueikan, qui souligne la créativité des cinéastes et vidéastes autochtones, a été décerné au brésilien Luiz Bolognesi pour son œuvre A ultima floresta, qui raconte la vie de la communauté yanomami et leur lutte pour préserver leur environnement.

Le deuxième prix de cette catégorie a été remis à Maya Da-Rin pour le long-métrage A Febre qui a été projeté en primeur lors du festival. Cette fiction tourne autour de l’histoire d’un autochtone qui a quitté son village pour travailler au port de Manaus, au Brésil.

La productrice Viviana Gómez Echeverry a pour sa part reçu le prix pour la meilleure direction photo dans la catégorie Création avec le documentaire Entre Fuego y Agua.

Le premier prix Rigoberta Menchú pour la catégorie Communauté a été remis au film ¿Qué les pasó a las abejas?, un documentaire mexicain signé Adriana Otero et Robin Canul qui met en avant la mobilisation des communautés mayas de Campeche contre les pratiques de l’entreprise Monsanto.

L’autre finaliste de ce prix est le documentaire canadien Ataguttaaluk de Carol Kunnuk qui raconte l’histoire d’une femme inuite qui a survécu à la famine.

Le prix APTN, dédié à un cinéaste autochtone qui s’est distingué pendant l’année, a été attribué à Kim O’bomsawin pour son film Joséphine Bacon : Je m’appelle humain. Une mention spéciale a été donnée à Tracey Deer pour Beans.

Le prix international de la Relève autochtone Main Film a été décerné au film canadien Haudenosaunee Canoe Journey de Roxann Whitebean alors que la mention spéciale a été remise à Alexandra Lazarowich pour Lake.

Dans la catégorie du meilleur documentaire, le prix a été donné au Péruvien Roberto de la Puente pour son film Quchiwato maldito et la mention spéciale à l’Américaine Ciara Lacy pour Out of State.

Le meilleur court-métrage canadien a été décerné au film Nâdu de Jarret Twoyoungmen tandis que Liliu de Jeremiah Tauamiti a remporté le meilleur court international.

Y así aparecieron los ríos de Miguel Araoz Cartagena a pour sa part gagné le prix du meilleur film d’animation.