Des cliniques de vaccination sur les campus?

Avez-vous lu ça ? Les étudiants veulent des cliniques mobiles de vaccination sur les campus.

Ç’a l’air qu’ils ne sont pas capables de se déplacer pour aller se faire vacciner.

Pour aller prendre une bière sur une terrasse, pas de problème, ils sont prêts à traverser la ville à genoux, mais pour se faire vacciner, non, désolé, on n’a pas le temps, c’est trop loin.

C’est aux responsables de la santé de se déplacer et d’aller les voir où ils sont avec tout leur équipement. Ben coudonc.

Ça ne se prend pas pour un Seven-Up flat.

UN CAFÉ AVEC ÇA ?

À quelle heure vous voulez qu’on se pointe, chers étudiants ? Et sur quel étage, pour que vous n’ayez pas à prendre l’ascenseur ?

Voulez-vous qu’on vous apporte un café, avec ça ? Vous le prenez comment ?

Du lait d’amandes, de soja, de vache ? Du café équitable récolté par des moines non binaires ?

Un petit massage de pieds pendant que l’infirmière vous vaccine ?

C’est drôle, moi, je travaille, et j’ai pris le temps de me déplacer pour me faire vacciner.

Ça m’a pris une heure, très exactement.

Une heure de ma vie pour participer à l’effort collectif et mettre l’épaule à la roue.

Mais pour nos chers étudiants, si je me fie à leur « syndicat », une heure, c’est trop.

Faut aller les vacciner là où ils sont. Au cégep. Ou dans des parcs. Tabouère.

Heureusement qu’on n’est pas en guerre.

1-800-VACCIN

Pas étonnant que les employeurs s’arrachent les cheveux. Travailler le week-end ? Non, j’ai une vie sociale, moi !

Et le soir ? Pas dispo !

De toute façon, Justin me paie pour que je reste à la maison, alors...

Vous avez lu Joseph Facal, jeudi ? Il disait que ça lui arrive de plus en plus souvent que des étudiants qui ont coulé leur examen lui demandent de les faire passer quand même. Joseph refuse. Il leur dit qu’ils ont juste à travailler plus fort s’ils veulent avoir de bonnes notes. Mais j’imagine que plusieurs profs acceptent.

Oui, je sais, je vais passer pour un vieux schnock anti-jeunes. Mais je ne l’ai quand même pas inventée, cette histoire ! Les « syndicats » d’étudiants ne veulent pas que leurs « membres » se déplacent pour aller se faire vacciner, ils veulent que ce soit les infirmières qui se déplacent, avec tout leur matériel ! Ce n’est pas suffisant de faire tirer des gros lots pour encourager les gens à se faire vacciner, faudrait les « rejoindre » là où « ils sont » !

À quand un service Uber pour la vaccination ? 1-800-VACCIN, et l’infirmière va se pointer à l’heure et à l’endroit que tu désires.

MOI, MOI, MOI

Des cliniques de vaccination, il y en a partout. Ça roule comme sur des roulettes, on n’attend pas, le personnel est hyper chaleureux, et c’est gratuit.

Nah, c’est pas assez. Vous allez venir me vacciner à l’école, au parc ou au travail, je n’ai pas que ça à faire, moi, j’ai une vie, moi, je suis important, moi.

Décourageant.

Ajoutez les antivax et les complotistes, et vous avez une maudite belle société.

Mais j’imagine que c’est moi, le problème...