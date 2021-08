Équipe Québec ne peut compléter le balayage

Équipe Québec avait l’occasion de balayer les Boulders, dimanche à New York, mais elle a été incapable de concrétiser cette occasion, s’inclinant plutôt par la marque de 5 à 4.

L’équipe locale a d’abord inscrit deux points en quatrième manche, grâce à un circuit de Ray Hernandez, qui créait l’égalité, avant d’en inscrire deux autres lors de l’engagement suivant.

Le lanceur partant du «Fleurdelisé» Nick Horvath a d’ailleurs été la victime de ces deux manches de deux points, lui qui a finalement accordé quatre points sur trois coups sûrs et deux buts sur balles. En quatre manches et un tiers de travail, il a retiré deux adversaires sur des prises.

Pour la formation new-yorkaise, le partant Orsen Josephina a menottée les frappeurs d’Équipe Québec, réussissant 11 retraits sur des prises, en six manches et deux tiers au monticule. Il a aussi permis trois points sur quatre coups sûrs et autant de buts sur balles.

Les hommes du gérant Patrick Scalabrini entameront maintenant une série de trois matchs, dès mardi, contre les Boomers de Schaumburg.