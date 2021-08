Guy Fournier: 90 ans, et droit devant!

Guy Fournier célébrait ses 90 ans le 23 juillet, évidemment tout comme son frère jumeau, le cinéaste Claude Fournier. Rempli de projets qu’il avance à son rythme – l’écriture d’une biographie, une possible série balado, ses chroniques deux fois par semaine au «Journal de Montréal» –, l’illustre créateur de «Jamais deux sans toi» ne verse pas tellement dans la nostalgie, peu enclin à se remémorer ses accomplissements d’hier. Il préfère regarder devant tant que la santé le lui permet. L’homme à l’œil critique affûté a accepté de nous accorder une entrevue pour jaser télé... à condition que celle-ci ne prenne pas la forme d’un hommage! Discussion à bâtons rompus sur le petit écran d’hier et d’aujourd’hui.

Monsieur Fournier, vous venez de célébrer vos 90 ans. Joyeux anniversaire! Avez-vous dressé un bilan en franchissant ce cap important?

«Peut-être que j’aurais dû en faire un, mais je n’ai pas vraiment eu le temps...»

Vous dites que vous n’aimez pas parler de vos faits d’armes passés. Pourquoi?

«Pas trop. Je suis toujours très mal à l’aise de parler de moi et de ce que j’ai fait. J’y vois moins d’intérêt que les gens peuvent en voir. Pour moi, une fois que les choses sont faites, elles sont faites, et je passe à autre chose. Je n’ai pas beaucoup de propension à regarder derrière; je préfère regarder devant.»

Vous avez énormément travaillé dans les médias et à la télévision. On parle souvent de «Peau de banane» et «Jamais deux sans toi», mais on oublie que vous avez aussi écrit pour des émissions jeunesse, dont «La boîte à surprises». Vous avez animé des jeux et des magazines et cofondé TQS (aujourd’hui Noovo)... Vous avez tout fait. Quel regard jetez-vous sur le petit écran d’aujourd’hui?

«Il y a beaucoup plus de création aujourd’hui, toutes proportions gardées, qu’il y en avait il y a 50 ou 60 ans. Les gens sont maintenant formés, ce qui n’existait pas à l’époque. Moi, quand j’ai commencé, il n’y avait pas d’Inis, pas d’École nationale de théâtre, il n’y avait pas de formation, pour le théâtre, la télévision ou la radio. On apprenait sur le tas. C’est devenu particulièrement vrai quand la télévision a commencé; aucun réalisateur n’avait la moindre expérience en télévision. On a appris en le faisant, avec le résultat que ça donnait, qui n’était pas toujours merveilleux. On faisait la télé qu’on pouvait, avec les moyens qu’on avait. Ça me frappe, aujourd’hui, le nombre de créateurs qui sont bien formés et capables de rivaliser avec leurs pairs des pays étrangers. On garde souvent de très bons souvenirs de ce qu’on regardait dans les années 50, 60 ou 70, mais je dis toujours que si on revoyait ces séries aujourd’hui, on les trouverait bien plates! (rires) Parce que tout a changé, techniquement, dans la façon d’écrire... Quand on se dit que "La famille Plouffe" était tellement formidable, mieux vaut rester avec nos bons souvenirs... (rires).»

Qu’aimez-vous regarder à la télévision par les temps qui courent?

«Je regarde beaucoup de télé québécoise et canadienne-anglaise. Il y a tellement de possibilités! Je regarde Crave. Et Netflix, par vagues, parce que je trouve qu’il y a beaucoup de choses, mais peu de choses intéressantes. Je regarde énormément de choses sur l’ordinateur; ça me permet de le faire tranquillement, dans mon bureau. Au moins 50% ou 60% de ce que je regarde, c’est sur mon ordinateur, à l’heure où je peux me le permettre. Je n’ai plus vraiment le goût ni le temps d’écouter des séries qui durent trois ou quatre ans. Je lis autant d’heures que je regarde la télévision.»

Parlons de Radio-Canada. Plusieurs vous trouvent souvent très critique envers la société d’État. Qu’avez-vous à répondre à ces commentaires?

«Si je suis dur avec Radio-Canada, c’est parce que je regarde plus Radio-Canada que les autres! C’est vrai que je suis exigeant vis-à-vis Radio-Canada, parce que c’est une télévision qui nous coûte cher. À partir de là, on a toutes les raisons du monde d’être exigeants, et je trouve qu’on devrait l’être encore bien plus qu’on l’est déjà. Je suis plus tolérant envers la télévision privée, parce que je trouve qu’on a bien du mérite d’être capables de concurrencer avec Radio-Canada, avec beaucoup moins de moyens.»

Est-il vrai que vous ne lisez jamais les réactions à vos chroniques sur les réseaux sociaux?

«Jamais! Jamais, jamais. Parce que je sais que ceux qui lisent les réactions à ce qu’ils font sur les réseaux sociaux finissent déprimés (rires). Mais je reçois énormément de courriels, et je les lis. Je trouve ça extrêmement intéressant et révélateur. Mais les réseaux sociaux, jamais, et je m’en porte très bien.»

Avez-vous l’impression que vos œuvres précédentes, comme «Jamais deux sans toi», par exemple, ont un peu teinté les séries québécoises en ondes aujourd’hui?

«Toutes les séries ayant pour objet les relations de couple, comme "Un gars, une fille", par exemple, me font un peu penser à "Jamais deux sans toi". Mais, depuis cinq ou six ans, les séries ont beaucoup changé. Il y a beaucoup de séries policières, ce qui n’existait pas, à toutes fins pratiques, il y a 10 ans. Si ça continue, il va y avoir juste ça! La télévision procède par vagues, et pas seulement au Québec, mais dans la plupart des pays du monde. "Friends" a créé une mode, "Law & Order" a donné le ton aux séries judiciaires pendant 10 ou 15 ans. Aujourd’hui, ce sont les séries avec des bandits, à d’autres moments, ce sont les relations de couple. Chacun essaie d’aller dans le sens du succès du moment. Au Québec, depuis cinq ans, c’est "District 31"qui crée la tendance. À un moment donné, ça va changer. Généralement, les vagues durent environ 10 ans.»

Lesquelles de vos séries vous rendent le plus fier, encore aujourd’hui?

«La série dont je suis le plus content, c’est "Jamais deux sans toi". Je suis aussi très heureux de "D’Iberville", qu’on faite dans les années 60. On me parle beaucoup de "Peau de banane", même si ce n’est pas forcément la série que je préfère. Mais au Québec, on oublie vite...»

Figure-t-il dans vos plans de réécrire un jour pour la télévision?

«Non, parce que l’écriture à la télévision a beaucoup changé, depuis 10 ou 12 ans. J’ai cessé d’écrire pour la télévision il y a une quinzaine d’années, après 45, 50 ans, et ç’a trop changé. J’ai fait mon temps. Je laisse ça à d’autres.»

Cinq séries marquantes de Guy Fournier

D’Iberville

Albert Millaire prêtait en 1967 ses traits au héros de la Nouvelle-France, Pierre Lemoyne d’Iberville, dont Guy Fournier a mis en scène le combat contre les Anglais de Boston dans la série «D’Iberville». Une épopée historique comme en voit désormais peu à la télévision, qui rassemblait d’autres grands acteurs tels Jean Besré, Julien Bessette, Yvan Canuel et Yvon Deschamps.

Peau de banane

Coup de cœur des Québécois à bien des égards, «Peau de banane» réunissait (de1982 à 1987) l’ex-conjointe et grande complice de Guy Fournier, Louise Deschâtelets, Yves Corbeil, et la regrettée Marie-Soleil Tougas et son frère Sébastien, alors adolescents. Les situations légères de «Peau de banane» et ses expressions colorées («Saintes-fesses», «Jérusalem», «Crotte de bouc») ont imprégné toute une génération.

Jamais deux sans toi

Sur trois époques (1977-1980 et 1990-1992, et dans «Les héritiers Duval» en 1995-1996), on a suivi l’attachante famille Duval, le bougonneux et amoureux des femmes Rémi (inoubliable Jean Besré), la dévouée Francine (Angèle Coutu), leurs enfants et leurs petits-enfants, s’adapter aux changements de mœurs de la société avec facilité ou mauvaise foi... encore ici, entre deux patois devenus mythiques («Ostin d’beu», «Maudite marde», «Simonaque»...) Une petite Mélissa Désormeaux-Poulin y a fait ses débuts à l’écran, et Micheline Lanctôt (la féministe Marie-José Lafleur) et Serge Thériault (l’homosexuel Bernie) y ont aussi campé des rôles marquants.

Ent’Cadieux

Quelque part à mi-chemin entre «Jamais deux sans toi» et «Watatatow», de 1993 à 1999, Vincent Bolduc, Marie-France Monette et Hugo St-Cyr du côté des jeunes, et Louise Deschâtelets (qui incarnait une nouvelle fois la mère de Vincent Bolduc après «D’amour et d’amitié»), Roger Léger, Adèle Reinhardt et Louise Laparé chez les adultes, incarnaient les mouvances sociales des années 1990, entre tribulations personnelles et professionnelles des personnages, quelque part dans le quartier Rosemont.

L’ombre de l’épervier

C’est Guy Fournier qui avait coscénarisé, avec Robert Favreau, l’adaptation télévisée du roman «L’ombre de l’épervier», de Noël Audet, en deux saisons, en 1998 et 2000. La grande histoire d’amour de Pauline (Isabel Richer) et Noum (Luc Picard) en Gaspésie dans les années 1920, accent inclus, fait partie des romances qui ont bercé les Québécois. C’est également sur ce plateau que les deux comédiens principaux de la série, qui ont longtemps été amoureux, avaient fait connaissance.