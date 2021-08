Insectes: les guêpes de retour en force encore cette année

Les guêpes sont de retour en force à nouveau cette année. Après avoir tenu en haleine les entreprises d’extermination du Québec l’an dernier, le petit insecte a profité de conditions météo « de rêve » et est « tout simplement partout » en ce début d’août.

Depuis quelques semaines, le téléphone ne dérougit pas chez les différentes compagnies d’extermination de la province. Chez Maheu&Maheu, « présentement, c’est 80-85 % des demandes qui concernent les guêpes », assure Michel Maheu, directeur général de Maheu&Maheu.

L’hiver « très clément » que nous avons connu a été responsable d’un « gros taux de survie des reines », ajoute M. Maheu, qui a lui-même dû intervenir pour détruire cinq nids à sa résidence, cette année.

Les conditions météo « de rêve » ce printemps ont ensuite mené à un « départ hyper canon de la saison » des guêpes, ajoute l’expert.

Son entreprise a compilé, en date du 26 juillet, 648 demandes d’interventions pour se débarrasser de l’insecte rayé, soit trois fois plus qu’en 2019. À pareille date en 2020, c’était 948 interventions, un bond de 420 % par rapport à l’année précédente.

« À retardement »

Chez Abat Extermination, on note un phénomène « à retardement » cet été. Mai et juin ont été « tranquilles » avant que la présence de ces créatures ne se fasse un peu plus sentir en juillet.

« Depuis deux semaines, c’est comme dans tout, il faut les avoir un moment donné. Elles ne disparaissent pas. On les a toutes en même temps. Là, actuellement, on bat des records comme jamais pour la même période de l’année », signale le directeur général Samuel Genest, précisant au passage que la saison sera tout de même loin des records de l’an dernier.

Photo Simon Baillargeon

« Le timing est différent [cette année]. On risque d’avoir la même quantité de guêpes que dans une année normale, c’est juste qu’on les a eues plus tard », ajoute M. Genest pour expliquer cette explosion des demandes d’intervention.

Mais s’il est trop tôt pour identifier une tendance, une chose est certaine selon Michel Maheu : « Plus nos hivers seront cléments, plus haut sera le taux de survie des reines », ce qui se traduira par une plus grande prolifération des guêpes.

L’année des perce-oreilles

Si 2020 a été l’année des guêpes, 2021 sera celle des perce-oreilles, précise Samuel Genest.

Si l’insecte n’est pas à redouter et pas totalement nuisible, il n’attire pas la sympathie des gens qui « appellent comme jamais » cet été pour se débarrasser d’eux.

« Il y a eu de la pluie de façon constante. Ça garde les terrains humides. Et, aussi, c’est cyclique. Il y a des breaks de quelques années et il y a des booms. Là, c’est la première année de boom », note l’expert dont l’entreprise est établie depuis 28 ans à Québec.

Et ceux qui honnissent la bestiole à pinces n’auront d’autre choix que de s’armer de patience puisque sa présence ne sera pas que passagère.

« C’est le côté déplaisant du perce-oreille. On risque d’avoir deux ou trois années comme ça ».