L’automne des pancartes

Je me plaignais hier qu’il n’y avait pas grand-chose qui se passait dans l’actualité, à part les Olympiques et le passeport vaccinal. Par contre, les passionnés de politique auront bientôt ce qu’il faut pour se changer les idées, parce qu’il y aura de l’action sur le front électoral. D’abord, ce qu’on savait déjà : on renouvellera les mandats des élus dans les 1108 municipalités du Québec. Ce n’est pas des farces, quand je regarde mon Facebook, j’ai l’impression que la moitié de mes contacts ont décidé de se présenter au conseil. Et c’est très bien comme ça ! Trop de postes restent vacants ou sont comblés par acclamation chaque quatre ans, aux élections municipales. Ce palier de gouvernement mal-aimé ne recueille pas l’attention qu’il mérite.

Compétition pour l’attention

Les candidats aux postes de maires et de conseillers auront toutefois fort à faire pour se démarquer, le 17 septembre, lorsque leurs affiches électorales iront vraisemblablement rejoindre celles des aspirants députés fédéraux, qui seront déjà présentes sur les poteaux depuis quelques semaines. Cette compétition pour l’attention des électeurs risque de mal servir le palier municipal, qui peine déjà à obtenir une forte participation pendant les élections.

Que voulez-vous, Justin Trudeau la veut, sa majorité. Bien qu’il soit apparemment le seul à croire qu’on a besoin d’élections fédérales alors que la pandémie n’est pas finie, il a tous les pouvoirs nécessaires pour nous y plonger. Les milliards en engagements et dépenses gouvernementales sont également au rendez-vous.

Confusion

Il y aura donc à boire et à manger cet automne pour ceux qui aiment la joute politique, mais ça risque de créer un peu (beaucoup) de confusion chez certains électeurs. Sans compter que les mois qui viennent nous feront aussi entrer en année préélectorale au Québec. Les partis commencent d’ailleurs à s’agiter pour recruter des candidats et attirer du personnel.

Bref, cet automne, on parlera encore beaucoup de la pandémie, mais on aura au moins de l’action politique pour se changer les idées.