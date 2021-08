Les Blue Jays surprennent les Red Sox à la dernière minute

Les Blue Jays ont comblé un retard de cinq points pour venir à bout des Red Sox de Boston par la marque de 9 à 8, dimanche à Toronto.

Du même coup, les hommes de Charlie Montoyo ont enlevé les honneurs de cette série de quatre matchs des plus importantes contre un rival direct dans la course aux séries éliminatoires, avec trois victoires.

Même s’il est reconnu comme le premier lanceur de la rotation des Blue Jays, Hyun Jin Ryu a connu une sortie désastreuse, permettant sept points sur 10 coups sûrs et un but sur balles, et ce, en seulement trois manches et deux tiers de travail. Le Sud-Coréen a été en mesure de retirer un frappeur sur des prises, avant de laisser sa place à un groupe de quatre releveurs.

Parmi ce quatuor, Rafael Dolis (2-3) a obtenu la victoire, tandis que Jordan Romano a signé son 10e sauvetage de la saison.

Avec un retard de 7 à 2 après quatre manches, les joueurs de l’organisation torontoise ont eu recours à ce qu’ils savent faire de mieux, c’est-à-dire utiliser leurs tours au bâton pour s’imposer.

Vladimir Guerrero fils a entamé la remontée, avec un circuit, son 35e de la saison, bon pour deux points.

Après avoir vu Bobby Dalbec produire le huitième point des siens, au sixième tour au bâton des Red Sox, Marcus Semien a réduit l’écart lors de l’engagement suivant, avec un ballon sacrifice, alors que Teoscar Hernandez a ajouté un autre point pour l’équipe locale, à la suite d’un simple.

Le coup de grâce des favoris de la foule est toutefois survenu en huitième manche. Pendant que deux hommes occupaient un coussin chacun, George Springer a enflammé le Rogers Centre en expulsant la balle à l’extérieur des limites du terrain.

Ce dernier a offert une solide performance de deux coups sûrs et trois points produits, en plus d’avoir croiser lui-même la plaque à quatre reprises.

Cette victoire a ainsi permis aux Blue Jays de s’approcher à trois matchs des Red Sox et du deuxième rang de la division Est de l’Américaine. La formation du Massachusetts détient aussi le premier de deux billets «wild card» donnant accès aux éliminatoires.

Le prochain défi des Blue Jays s’amorcera mardi, avec une autre série de quatre matchs en trois jours, cette fois, contre les Angels de Los Angeles.