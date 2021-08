Les valeurs de la foi

Comme Dieu est amour et miséricorde, j’ai cessé d’accepter d’être contrôlée par l’Église catholique et par les membres de son clergé qui vivent dans le luxe tout en prêchant les vertus de pauvreté, d’obéissance et de chasteté.

Dans le coin où je réside, je subis depuis six ans les persécutions d’un prêtre qui n’accepte pas que je sois venue lui présenter le Livre de la Vérité conséquent à un message reçu par une prophétesse en 2010.

Et si on s’arrête deux minutes à tout ce mal que le clergé a fait aux petits autochtones et qui nous est révélé ces derniers temps, il y a largement de quoi renier l’Église. Hors de l’Église désormais, je continue quand même à prier, à apprendre et à aimer mon prochain. Croyez-vous que je fais fausse route comme me le dit ma sœur ?

Âgée mais pas dupe

Si vous êtes bien en votre âme et conscience, je ne vois pas ce qu’il y a de mal à penser ainsi.