«Ma famille, c’est TOUTE MA VIE»

Le joueur de tennis Richard Legendre est une légende pour son talent, son implication comme entraîneur et pour le développement de différents programmes d’enseignement pour les jeunes. Cet ancien préposé aux balles a pu compter sur l’appui de sa famille durant des moments financiers compliqués pour la famille.

Il s’est présenté à la chefferie du Parti québécois et comme tout grand athlète, après une défaite, il a relevé d’autres défis. Aujourd’hui, il est professeur associé, Département de management du sport, HEC, Montréal.

Tu es natif de Montmagny.

Mon histoire débute à Montmagny seulement pour une courte période de deux ans. La famille demeurait dans une belle résidence, sauf que le destin a changé notre parcours de vie familiale.

La famille a connu des problèmes financiers.

Mon père était un concessionnaire Ford à Montmagny. Malheureusement, papa a connu des problèmes financiers qui nous ont obligés à déménager à Québec. On a recommencé à zéro. Mes parents et les cinq enfants vivions dans un sous-sol sur le boulevard Saint-Cyrille, qui est devenu depuis le boulevard René-Lévesque.

J’étais un enfant « doré ».

L’amour de mon père, ma mère, mes trois sœurs et mon frère m’ont permis d’être un enfant « doré ». Les sœurs travaillaient afin d’aider la situation financière de la famille. C’est grâce aux efforts et à l’engagement de nos sœurs que mon frère et moi avons pu faire nos études classiques.

Tu appris à jouer au tennis contre un mur.

Mon père était en réalité un avant-gardiste sans le savoir. J’avais à peine cinq ans lorsqu’il a coupé la longueur du manche de ma raquette me permettant ainsi de mieux maîtriser mes coups pendant des heures.

Dans ta jeunesse, tu craignais le décès de ton père.

J’ai toujours craint que mon père décède durant ma jeunesse. À ma naissance, mon père avait 53 ans. Je suis choyé, car il est décédé à l’âge de 92 ans et ma mère avait plus de 80 ans lorsqu’elle est décédée.

Un gars de hockey t’a aidé beaucoup.

Oui, avant qu’il devienne un réputé homme de hockey, Bob Chevalier s’occupait du tennis à Saint-Martyre.

Une amitié de plus de 40 ans avec Réjean Génois.

Un gars de 12 ans de Loretteville, Réjean Génois, est venu disputer des tournois contre nous. Le gars que je devais battre en compétition est devenu mon meilleur ami.

Est-ce que tu avais un emploi d’été ?

À cette époque, le tennis intérieur n’existait pas. C’était donc impossible de travailler, car nous jouions au tennis l’été et l’hiver nous allions à l’école. Cependant, j’ai été un camelot pendant quelques années.

Quelle est la première fois que tu as pris l’avion ?

J’avais 14 ans, je partais pour Vancouver pour participer à un tournoi canadien.

Tu as participé aux Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny ?

Mon cher Rodger fait le décompte des années. Je n’ai pas joué à Repentigny. Cependant, en 1971, j’ai remporté le Championnat junior de tennis du Canada, dont aujourd’hui le tournoi de Repentigny est l’équivalent.

Jacques Hérisset a joué un rôle important dans ta carrière.

Les connaissances de Jacques Hérisset, monsieur tennis à Québec, ont pavé mon cheminement de carrière sur la scène canadienne et internationale.

Mon père était tenace.

Mon père croyait en Réjean Génois et à moi-même. Il a écrit 200 lettres à des universités américaines afin qu’elles puissent nous octroyer une bourse d’études. Finalement, il a eu une réponse positive de l’Université Florida State Seminoles.

Deux Québécois dans un monde universitaire américain.

Cela nous a pris trois mois avant de maîtriser l’anglais. Sur le plan compétitif, Réjean et moi étions classés 5e et 6e sur une équipe qui était composée de six joueurs. Nous avons grimpé graduellement les échelons. Du jamais-vu, deux Québécois étaient finalement classés numéros 1 et 2 au sein de la même équipe universitaire américaine.

Es-tu un bon cuisinier ?

J’ai quelque chose de commun en tant que cuisinier et en tant qu’expert en travaux manuels : je suis nul dans les deux cas.

Quelle était ta première voiture ?

J’avais 16 ans, mon père avait amassé assez d’argent pour m’acheter une splendide Cortina toute neuve. Je suis devenu le chauffeur attitré lors des compétitions.

Tu étais impulsif et indiscipliné sur un terrain de tennis ?

Croyez-le ou non, j’étais très impulsif et indiscipliné. Mes prises de bec avec les arbitres m’ont coûté plusieurs victoires.

Une journée émotive avec le grand Rod Laver.

Mon idole est sans aucun doute Rod Laver. Le dernier tennisman qui a remporté le Grand Chelem la même année était de passage pour le Tournoi des légendes. Il cherchait un partenaire pour pratiquer. Un rêve pour moi, imaginez-vous, échanger des balles avec mon idole sur le court principal, au parc Jarry.

Tu as joué à la Coupe Davis.

Oui, mon match en double avec Réjean Génois a duré à peine plus d’une heure, et moi, j’en parle encore 40 ans plus tard.

Quelle est ta plus grande fierté dans le monde du sport ?

Je me considère très chanceux d’avoir participé à la construction du nouveau stade de tennis au parc Jarry et à celui du stade de soccer Saputo.

Tu as failli devenir le président des Expos ?

Jacques Ménard, l’un des propriétaires, m’avait demandé de rencontrer David Samson dont le beau-père, Jeffrey H. Loria, était l’un des propriétaires. Après à peine cinq minutes avec lui, je savais qu’il n’était pas question que je travaille pour eux.

Parle-moi de ta famille.

J’ai rencontré une merveilleuse épouse et la mère de mes enfants. Johanne Duplessis, qui travaillait à Tennis Canada. Mon épouse, mon fils Nicolas, mon petit-fils, Arthur, et ma fille, Camille, qui donnera bientôt naissance à son premier enfant, sont ma raison de vivre.

Décris-moi ta famille en utilisant un terme de tennis.

En anglais, le terme « Love » veut dire : aucun point. Dans ma vie, ce terme « Love » décrit ce que ma famille est pour moi : « TOUTE MA VIE. »