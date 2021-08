Montréal: un homme gravement blessé par arme blanche sur la rue Sainte-Catherine

Un homme d’une soixantaine d’années se trouve dans un état critique après avoir été blessé avec un objet tranchant sur la rue Sainte-Catherine, dans l’arrondissement Ville-Marie de Montréal, dimanche en fin de matinée.

• À lire aussi: Une fusillade fait deux blessés au Marché Central

Un conflit aurait dégénéré entre le suspect et la victime. Le suspect, un homme de 33 ans aurait poignardé la victime avec une arme blanche sur la rue Sainte-Catherine, près de la rue du Fort, vers 10h15.

La victime, un homme de 65 ans, a été transportée dans un centre hospitalier avec des blessures au haut du corps. Il se trouve dans un état critique.

Le suspect a quant à lui été arrêté non loin des lieux et amené en centre de détention où il sera interrogé par les enquêteurs

Un périmètre a été érigé pour protéger la scène. Des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire tenteront de comprendre les causes et circonstances de l’événement.

À VOIR AUSSI