Patrice Coquereau: des atomes crochus avec Paillasson

Quand il était enfant, Patrice Coquereau ne se faisait pas prier pour voyager dans des univers télé fantastiques. Il se trouvait chanceux de prendre part à des histoires.

Bien qu’il aurait beaucoup aimé transmettre des émotions aux enfants comme le faisait Fanfreluche, c’est un certain Paillasson qui lui ressemblait le plus.

Patrice, quelles émissions jeunesse vous ont marqué?

Toutes les émissions de «La Boîte à surprise»: «La Ribouldingue», «Sol et Gobelet», «Fanfreluche»... Il était question d’imaginaire, d’histoires, de possibilités illimitées. Ces émissions nous invitaient à danser avec l’infini.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

Ces mêmes trois émissions que je viens d’évoquer: «La Ribouldingue», «Sol et Gobelet», «Fanfreluche». J’avais toujours l’impression qu’on s’adressait à moi et qu’on m’invitait personnellement à un voyage où je me sentais privilégié comme passager.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune?

Pas trop, mais constamment, quotidiennement. C’était toujours des rendez-vous après l’école. J’avais l’impression de retrouver des amis, des complices en fin de journée. J’avais l’impression qu’on m’accordait une attention particulière et intime. Ça me touchait sans être en mesure, à cette époque, de pouvoir le traduire comme tel en mes mots de 2021.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencé?

Paillasson, interprété par Jean-Louis Millette. Un être et un personnage hors du commun, hypersensible, et qui se sent constamment comme ne faisant pas partie du jeu de la vie. Ça m’a ressemblé longtemps. En plus, Jean-Louis Millette, avec son immense talent, réussissait à nous faire croire à la quête de chacun des personnages qu’il endossait.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête?

Le thème musical de «Fanfreluche». Cette douce mélodie m’apaisait et constituait une invitation à entrer dans un monde et un imaginaire qui me faisaient vibrer.

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants?

Celui de Fanfreluche. Raconter des histoires, inviter les enfants et les êtres à entrer dans des mondes autres. Fanfreluche avait une parole, une curiosité qui faisait mouche, qui suscitait et entretenait la curiosité et l’ouverture.

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants?

Je n’ai pas d’enfants, mais je suggère aux gens, en conférence, de sortir de leur zone de confort pour vibrer et ressentir autre chose que ce qu’ils connaissent.

Patrice Coquereau est l’une des têtes d’affiche de la comédie «Camping tout inclus», une pièce jouée sur les planches du Théâtre des Hirondelles jusqu’au 11 septembre. Il partage la vedette avec Sophie Bourgeois, Jean-Marc Dalphond, Denis Houle et Sylvie Potvin. Infos: theatredeshirondelles.com.