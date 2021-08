Quelque chose de systémique

Jean René Junior Olivier est mort sous les balles des policiers à Repentigny dimanche dernier.

Citoyen de race noire, sa communauté s’est vite empressée de se réapproprier l’incident pour nourrir les accusations de racisme systémique et de profilage.

Certains ont poussé l’audace jusqu’à apparenter la mort de ce citoyen au meurtre de Georges Floyd, étranglé par un policier à Minneapolis.

Le décès de monsieur Olivier est déplorable, car il serait encore en vie si l’intervention policière s’était menée différemment.

Le système a failli, non pas parce que ce citoyen était noir, mais plutôt à cause des protocoles d’intervention policière qui n’ont pas évolué depuis des décennies malgré la croissance des problèmes de santé mentale.

Sans connaître les éventuelles conclusions de l’enquête du BEI, on espère que les modes d’intervention policière à l’égard de citoyens en détresse se transformeront.

Les paradoxes

Les fusillades survenues à Rivière-des-Prairies, avec trois morts et deux blessés, et celle de Longueuil, avec un mort, dans ce qui semble être une guerre de gangs, ont tempéré les réactions des autorités face à l’incident de Repentigny.

Contrairement à d’autres incidents semblables et arrivés ailleurs dans le passé, les politiciens n’ont pas plongé tête baissée dans la mêlée et n’ont pas contribué à entretenir un certain doute sur les corps policiers pour sauver leur propre peau !

Les appétits pour une sécurité accrue et la limitation de la capacité d’intervention des policiers se prononcent difficilement dans une même phrase.

On ne peut que se réjouir de cette absence de précipitation et de souci à soigner les apparences, prélude peut-être à des changements de façons de faire plus efficaces et respectueuses de la vie.

Une métamorphose s’impose dans les protocoles d’intervention policière et dans la formation des policiers afin de réduire les incidents mortels dans les cas de détresse psychologique.

L’inutilité de la mort de Jean René Junior Olivier fait consensus. La plupart des gens voudraient que de tels évènements ne se répètent pas.

Adapter les interventions

On comprend d’autre part que les policiers doivent agir parfois dans des situations périlleuses. Les procédés d’intervention dans une guerre de gangs de rue ou pendant la perpétration d’un acte criminel ne devraient pas être les mêmes que pour les tentatives de contrôler une personne en crise psychotique.

Dans des situations encore plus complexes, les intervenants, policiers ou autres doivent rapidement pouvoir faire la distinction entre les intentions malveillantes d’un malfrat et la perte de contact avec la réalité d’une personne souffrant de désordres mentaux. Leur vie en dépend.

Par rapport à des gens en détresse psychologique qui sont sans arme à feu, le protocole devrait prévoir le contrôle à distance avec des instruments utiles, tels des perches ou filets. L’assistance d’intervenants sociaux serait également un plus.

Il y a quelque chose de systémique dans la mort de monsieur Olivier, ce n’est toutefois pas dans la couleur qu’on la retrouve, mais plutôt dans le type d’intervention policière !