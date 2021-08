[QUIZ] Sexe dans l’eau: vrai ou faux?

VRAI

Le pénis captif décrit une situation rare, peu documentée où le pénis resterait coincé dans le vagin durant l’acte sexuel. Selon l’article scientifique What Is Penis Captivus ? publié en octobre 2019 par Kimberly Holland et révisé par le Dr Daniel Murrell, l’effet du pénis captif, pour se produire, doit comporter une série d’événements : le pénis gonflé de sang lors de l’érection peut grossir un peu plus avant l’orgasme et les muscles du vagin en se contractant, de façon involontaire et spasmodique, pourraient rendre le canal vaginal plus étroit. Tout cela menant à la sensation bien réelle de rester coincé.e.s.