Retour de la chaleur cette semaine au Québec

La chaleur signera son grand retour en début de semaine sur une bonne partie du sud du Québec avec des températures approchant les 30 degrés Celsius qui devraient se poursuivre pendant plusieurs jours.

«Une masse d’air chaud et humide fera son entrée sur le Québec en début de semaine et perdurera jusqu’à vendredi. Pendant cette période, les températures maximales approcheront 30 degrés Celsius alors que les valeurs d’humidex oscilleront entre 36 et 40. De plus, les nuits seront chaudes et inconfortables avec des minimums près de 20 degrés Celsius», a indiqué Environnement Canada dans un bulletin de météorologie spécial émis dimanche.

Cet avertissement est en vigueur pour le Centre-du-Québec, l’Estrie, l’Outaouais, les Laurentides, la Mauricie, la Beauce ainsi que la région de la Capitale-Nationale.

Montréal et ses environs ne seront d’ailleurs pas épargnés par cette canicule, les journées de lundi et mardi devant être particulièrement chaudes.

«L’air très chaud et humide peut aussi occasionner une détérioration de la qualité de l’air et faire en sorte que la cote air santé approche du seuil de la catégorie de risque élevé», a précisé l’agence fédérale.

Le début de cette vague de chaleur pouvait d’ailleurs déjà se faire ressentir dans certains secteurs en fin d’après-midi, dimanche. Montréal a affiché un maximum de 27 degrés Celsius peu après 17 h, quand les valeurs tournaient autour de 25 degrés Celsius vers Québec.