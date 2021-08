Tennis: une pandémie qui dérange encore

Le tennis professionnel n’est pas différent du reste du monde qui doit continuer de vivre avec les nombreuses contraintes reliées à la pandémie, une réalité que les meilleures raquettes de l’ATP et de la WTA tentent de maîtriser tant bien que mal.

Effectivement, ces athlètes ont beau, dans plusieurs cas, empocher des milliers de dollars pour leurs exploits sur le terrain, cela ne leur donne pas l’exemption de la prise de leurs responsabilités. À l’image des autres organisations sportives, incluant la Ligue nationale de hockey (LNH) qui avait notamment mis en place des bulles pour la tenue des séries éliminatoires 2020, les deux principaux circuits de tennis de la planète et les dirigeants de leurs divers tournois n’ont pas lésiné avec la santé et la sécurité depuis la reprise du jeu en août 2020.

Au Canada, où l’Omnium Banque Nationale se déroule cette semaine après une pause d’un an, les participants doivent demeurer à l’hôtel quand ils ne se trouvent pas au stade. Pas question donc d’aller arpenter les rues du coin ou de se magasiner un souvenir au centre-ville. L’Italien Lorenzo Musetti n’a d’ailleurs vraisemblablement pas saisi la directive et a été chassé du tournoi au profit de l’Australien Max Purcell pour avoir quitté l’environnement protégé à Toronto.

«Le plus dur, c’est que tous les pays ont des règles différentes. Je me sens mal pour Lorenzo Musetti. Comme les règles sont strictes ici, il devait être disqualifié. Le problème, c’est qu’ailleurs, ils reçoivent une amende de 5000 $ pour avoir contrevenu aux règles. De mon côté, je suis allé à Universal Studio à Orlando il y a deux semaines. Il y avait deux millions de personnes et le masque n’était pas obligatoire. Je reviens ici et je ne peux pas quitter ma chambre. Je ne dis pas qui a raison et qui a tort, mais je peux comprendre les joueurs qui se sentent déprimés» – Daniil Medvedev, Russie, deuxième joueur mondial

«La semaine dernière, nous avions une vie normale à Washington et cette fois, nous revenons dans un environnement très strict. Ce n’est pas facile. Je pense que c’est encore plus dur pour ceux qui jouent depuis longtemps. Les jeunes ont plus d’énergie et pour eux, tout est encore nouveau. Mais nous ne pouvons quand même pas trop nous plaindre. Le monde entier traverse une période difficile, des gens meurent, perdent leur emploi, souffrent. Nous, au moins, nous avons la chance d’être ici» – Rafael Nadal, Espagne, troisième joueur mondial

«Le plus difficile, c’est d’être contrôlé par autant de gens à chaque mouvement que vous faites. On ne peut pas prendre de décisions. On doit suivre des protocoles, qui ne vont pas toujours en notre faveur. Je ne vous le cacherai pas, il y a des moments où je deviens vraiment fâché.» – Stefanos Tsitsipas, Grèce, quatrième joueur mondial

«On s’entraîne tout le temps en ne sachant jamais si le tournoi s’amorcera. Pendant un mois, je dirais que j’avais oublié comment jouer. Après ça, en disputant plus de compétitions, j’ai retrouvé mon tennis. [...] Parfois, la vie dans une bulle est lassante. Il y a des moments où je pensais à l’avant-pandémie et je commençais pratiquement à pleurer, en souhaitant que la vie redevienne comme avant.» – Aryna Sabalenka, Belarus, troisième joueuse mondiale

«Ce qui est le plus difficile, c’est de ne pouvoir sortir de la bulle. Ils veulent préserver votre santé, mais ils vous enlèvent votre liberté. Ça peut être ennuyant semaine après semaine de ne pouvoir prendre un café ou de marcher dans la ville. Ces activités vous donnent de l’oxygène et vous permettent d’apprécier davantage les événements» – Garbine Muguruza, Espagne, neuvième joueuse mondiale

– Avec la collaboration de Jessica Lapinski, Le Journal de Québec