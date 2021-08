Tokyo 2020: des performances inoubliables

Les performances olympiques des Jeux de Tokyo seront précieusement conservées dans les livres de l’histoire du sport. De Penny Oleksiak dans la piscine à Andre De Grasse et Damian Warner dans le stade, les athlètes canadiens ont marqué l’imaginaire en écrivant leur histoire. Cette quinzaine olympique aura été riche en couleurs au pays du Soleil levant.

Avec cette récolte de 24 médailles, dont sept d’or, l’unifolié surpasse les attentes. Celle-ci représente un record dans des olympiades d’été sans boycottage.

Les femmes ont marqué cette édition, décorées de 18 médailles. Elles ont monopolisé les podiums canadiens jusqu’à ce que De Grasse démarre au stade lors du 9e jour.

Photo REUTERS

Les nageuses en sont d’ailleurs les grandes responsables parce qu’elles ont allumé des feux d’artifice à la piscine en renflouant le coffre de la délégation canadienne de six médailles. En ajoutant trois médailles – une d’argent et deux de bronze – à sa belle collection entamée à Rio, Penny Oleksiak est devenue la reine canadienne des Olympiques en vertu de ses sept médailles. Un véritable exploit, car elle n’est âgée que de 21 ans. L’Ontarienne restera dans les parages de l’équipe nationale de natation encore longtemps. Elle n’en est donc pas à son dernier podium.

Nombreuses premières

Au stade, les hommes ont pris le flambeau dans la seconde moitié de ces Jeux. De Grasse a laissé parler son talent en flottant sur la piste d’athlétisme, remportant encore trois médailles. En mettant la patte sur le bronze dans l’épreuve reine du 100 m à la 9e journée, il a offert une première médaille masculine au pays.

Parmi les grandes histoires, celle de Damian Warner vient certainement au sommet de la liste. Maître du décathlon couronnant l’athlète le « plus complet », l’athlète ontarien de 31 ans a établi un nouveau record olympique, rien de moins !

Dans les épreuves par équipe, la formation féminine de soccer a surpris le monde en se faufilant en finale. Elle a grimpé sur la plus haute marche en se payant la puissance offensive du tournoi, la Suède. Et sur le losange de softball, l’unifolié a terminé sur la troisième marche. Ces médailles font oublier les difficultés au water- polo, au rugby à 7 et au volleyball, tant en salle que sur le sable.

La reine des Jeux : Penny Oleksiak

Argent : relais 4x100 m — nage libre

Bronze : relais 4x100 m — quatre nages et 200 m — nage libre

La grande vedette de l’équipe de natation Penny Oleksiak est devenue l’athlète la plus décorée de l’histoire olympique canadienne en quittant Tokyo avec trois médailles, portant à sept sa collection olympique. Dire qu’elle aurait pu en ajouter une autre avant de terminer à sept centièmes de seconde du podium au 100 m nage libre, épreuve à laquelle elle défendait son titre olympique.

Domination dorsale : Kylie Masse

Photo AFP

Argent : 100 m dos et 200 m dos

et Bronze : relais 4x100 m — quatre nages

Elle est l’unique Canadienne à avoir remporté deux médailles individuelles à Tokyo, chaque fois derrière l’Australienne Kaylee McKeown. Il faut remonter à 1976, à Montréal, pour voir une Canadienne sur le podium au dos.

Profondeur métallique

KAYLA SANCHEZ – TAYLOR RUCK

Argent : Relais 4x100 m – nage libre

Bronze : Relais 4x100 m – quatre nages

REBECCA SMITH

Photo AFP

Argent : Relais 4x100 m – nage libre

Chaque excellente équipe nécessite une profondeur pour exceller. Ces trois nageuses ont aidé le pays à décrocher deux médailles.

Jeune torpille : Margaret MacNeil

Photo AFP

Or : 100 m — papillon

Argent : Relais 4x100 m — nage libre

Bronze : Relais 4x100 m — quatre nages

À seulement 21 ans et ses premiers Jeux, MacNeil s’est imposée en gagnant la première médaille d’or canadienne à Tokyo. Au passage, elle a pulvérisé le record canadien et celui des Amériques.

La plus forte : Maude Charron

Photo AFP

Or : 64 kg

La Québécoise au parcours incroyable a usé de stratégie pour monter sur la plus haute marche. En se couvrant d’or, elle succède à Christine Girard, qui avait fait pareil à Londres. Charron a procuré à l’histoire du Canada une 5e médaille olympique en haltérophilie.