Trump, les républicains et le vol d’élection

On voudrait parfois ne plus regarder en arrière et ne plus s’intéresser à une administration aussi corrompue qu’imprévisible, mais certaines informations nous rappellent à quel point les choses auraient pu être encore pires.

Fasciné par l’histoire et la politique américaines depuis des décennies, je suis aux premières loges pour observer l’évolution des mœurs politiques de nos voisins ainsi que les mouvements au sein des deux grandes formations politiques.

On pouvait être plus attiré par la plateforme démocrate ou la plateforme républicaine, mais j’ai toujours considéré qu’au seul plan stratégique ce sont les républicains qui disposaient de la machine la plus efficace.

Bien souvent, les démocrates ont peiné à serrer les rangs ou à s’éloigner des grands débats théoriques d’une certaine élite intellectuelle. Peinant à tasser les ego ou à se rapprocher d’un discours pragmatique et de préoccupations plus concrètes, le Parti démocrate a parfois été son pire ennemi.

Il y a bien eu quelques exceptions comme l’élection d’Obama en 2008, mais même là, la guerre que se sont livrée Hillary Clinton et lui aurait pu avoir des conséquences néfastes. Hillary, bien conseillée et plus expérimentée, a su se rallier au bon moment.

Pendant qu’à l’occasion on coupe les cheveux en quatre chez le rival, seule la victoire compte pour le Parti républicain. S’il a connu une époque lointaine de penseurs ou d’idéologues, le parti de Lincoln ne s’embarrasse plus de grands principes depuis un bon moment. On étudie la carte électorale, on observe l’évolution démographique et on adapte ensuite le message à ce que les gens veulent entendre.

Le risque de cette approche strictement comptable, c’est la possibilité bien réelle d’être dépassé par le message ou le messager. C’est ce qui se produit depuis l’avènement du Tea party puis, plus récemment, du trumpisme. Pour être élu, on doit maintenant défendre l’indéfendable et, occasionnellement, courtiser des gens peu fréquentables. Comme quand on demande à l’extrême droite de se tenir prête à intervenir. Les Proud boys, ça vous rappelle quelque chose?

Encore meurtris par le cycle électoral 2020, plusieurs républicains continuent de crier au scandale et au vol alors que dans les faits, on s’emploie à changer les procédures électorales dans de nombreux États pour atténuer la participation des minorités et d’une partie de la base électorale démocrate.

Non seulement entretient-on le big lie, le grand mensonge pour discréditer les résultats des plus récentes élections, mais on n’a aucune honte à atténuer la portée de l’assaut sur le Capitole. Pourtant, des policiers ont livré des témoignages percutants, émouvants, et plusieurs policiers se sont suicidés depuis. Des tenants de la droite vont jusqu’à faire circuler une rumeur selon laquelle ces décès sont suspects, probablement un complot des progressistes.

Si ce qui précède ne suffit pas à vous convaincre que le GOP ne recule devant rien et qu’il ne cherche même plus à sauver les apparences, ce que nous apprenons depuis vendredi dernier devrait faire frémir n’importe quel citoyen soucieux de préserver des institutions démocratiques.

Des informations qui avaient d’abord coulé dans les médias vendredi ont été confirmées par des membres du sénat en fin de semaine. Jeffrey Rosen, dernier procureur général à servir sous Donald Trump, a confié que le président et certains de ses collaborateurs ne tentaient rien de moins qu’un coup d’État avant les événements du 6 janvier.

Nous savions déjà que William Barr, pourtant un fidèle de Trump, avait quitté ses fonctions de procureur général après avoir affirmé qu’il n’y avait aucune irrégularité lors de l’élection de novembre 2020. Barr se refusait à utiliser le département de la Justice pour servir les dessins du président et discréditer la machine électorale. Dans son cas, il s’agissait de la ligne à ne pas franchir.

Une fois Rosen en poste, le président, ses sbires et des alliés loyaux au sein du département de la Justice auraient tenté de le contourner. Rosen et un de ses adjoints ont su résister aux pressions répétées de l’entourage de Donald Trump.

Jamais ils n’ont acquiescé à ses demandes d’affirmer qu’il y avait des irrégularités et Rosen s’est aussi opposé à la signature d’une lettre qui menaçait les responsables du vote en Géorgie de représailles et d’une enquête des responsables de la justice américaine.

Voilà où nous en sommes en 2021. Malgré tout ce qui précède et en dépit de la parole de deux procureurs généraux qu’on ne saurait accuser de partisanerie, le Parti républicain refuse de condamner les gestes et les propos de Donald Trump. Pire, on mise sur son influence pour les élections de mi-mandat de 2022 et des meneurs comme Lindsey Graham affirment sans gêne que le parti est bel et bien celui de Trump.

Je retourne maintenant à la couverture de l’administration Biden que je ne me gêne pas de critiquer à l’occasion. Mais j’espère que vous comprendrez que malgré les lacunes de certaines initiatives ou quelques mauvaises décisions, il m’arrive de penser que ce pourrait être bien pire.

Les États-Unis luttent pour leur place sur l’échiquier planétaire, ils se battent contre la pandémie et ils se démènent pour relancer leur économie. Déjà ces défis sont titanesques, mais si en plus on doit se démener pour préserver la démocratie, l’avenir me paraît bien sombre. La démocratie s’est imposée en 2020, sera-t-on en mesure de répéter l’exploit en 2024?