Montréal: une fusillade fait deux blessés au Marché Central

Une fusillade a éclaté au Marché Central, dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville de Montréal, dans la nuit de samedi à dimanche, devant le restaurant Giuletta.

Peu après minuit, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu des appels pour des coups de feu tirés devant un cinéma sur la rue du Marché Central.

Deux hommes, de 28 et de 29 ans, atteints par balles et blessés au bas du corps ont été trouvés sur place, à l’arrivée des policiers. Ils ont été transportés à l’hôpital où leur vie serait hors de danger.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Deux véhicules stationnés à proximité ont aussi été endommagés par des projectiles.

Aucun suspect n’a encore été arrêté et «pour l’instant, les circonstances sont encore inconnues. Les enquêteurs vont rencontrer des témoins, vont voir si on aurait des caméras de surveillance qui auraient capté des images pour mieux comprendre ce qu’il s’est passé et tenter d’identifier le ou les suspects», a mentionné Véronique Comtois, porte-parole au SPVM.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Le Service de police a également fait appel au maitre-chien au cours de la nuit pour trouver des pistes et des indices supplémentaires.

Des enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux de la fusillade pour essayer de comprendre les circonstances de l’événement.

Inquiétude chez les citoyens

Alors que les fusillades augmentent à Montréal, les citoyens s'inquiètent.

«Ça me fait peur», dit un homme. «On ne peut pas vivre avec les gangs. On veut la paix! Le Canada c’est un pays de paix. On veut la quiétude, on veut avoir notre liberté d’aller partout sans avoir de problème», a-t-il indiqué à TVA Nouvelles, dimanche.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

«Ça fait peur. J’ai entendu dire qu’il y avait des fusillades partout à Montréal. Je n’ai pas vu de policier qui fait le tour, surtout à Ville Saint-Laurent», a ajouté un autre citoyen rencontré par TVA Nouvelles.

