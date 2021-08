Le 12 août prochain aura lieu la première pelletée de terre d'une nouvelle maison pour la Société de l'Autisme des Laurentides. Celle-ci se jouxtera à une maison de répit déjà existante.

La construction disposera de plusieurs nouvelles chambres. Le sous-sol sera rénové et la salle de motricité sera revue.

«On veut élargir ou augmenter nos services pour les adultes souffrant d’autisme âgés de 21 ans et plus», explique Karine Brunet, directrice générale de la Société de l'autisme des Laurentides. «On aura un centre de soutien pour nos familles. Quand on reçoit un diagnostic, ça prend un certain moment avant d’avoir des services de notre CISSS, alors les familles viennent nous voir, on leur donne un soutien et des formations très spécifiques aussi pour expliquer c’est quoi l’autisme.»

La Société de l'Autisme des Laurentides offre des services pour tout le spectre de l'autisme et pour tous les âges, autant pour les adultes que pour les jeunes.

Il y aura un ascenseur dans le nouveau centre pour accueillir les personnes à mobilité réduite.

«Ceux qui vivent avec des comportements plus difficiles, on pourra les accueillir aussi, notre maison sera munie d’une salle d’apaisement qui pourra les aider dans certaines désorganisations», ajoute Mme Brunet.

Du chemin à faire

Selon cette dernière, il y a du chemin à faire pour les personnes souffrant d'autisme au Québec.

«L’autisme, c’est là pour rester», note-t-elle. «Les familles ont besoin d’un répit, donc je pense que si on se mobilise tout le monde ensemble, on peut faire des grandes choses.»

Les derniers pronostics, c’est qu'une personne sur 64 souffre d’autisme. Il y a environ 600 nouveaux cas par année dans les Laurentides, selon Mme Brunet.

«On est débordés», observe-t-elle. «Les nouvelles familles nous appellent, ont besoin de support, ne savent pas où se tourner, donc je ne pense pas que ça s’en va en s’améliorant. On a besoin de support pour ces familles-là, pour les aider tout au long de leur vie.»

Les travaux pour construire la nouvelle maison devraient durer environ cinq mois.

«On sera très fiers en 2022 de pouvoir accueillir nos familles à nouveau. Le centre sera ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.»