VIDÉOS | Une mystérieuse boule de feu dans le ciel d’Oka

Plusieurs personnes dans les secteurs d’Oka et de Vaudreuil-Soulanges ont aperçu, dans la nuit de samedi à dimanche, une immense boule de feu dans le ciel.

Des vidéos ont d’ailleurs circulé largement dans les réseaux sociaux, dimanche.

Si plusieurs ont cru assister à la chute d’une météorite, il s’agirait plutôt d’un phénomène humain et non astronomique.

«Un météore ou un météorite va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement que ça. Ça va être une fraction de seconde, on va avoir un frottement, on va avoir un bang supersonique. Donc c’est impossible que ce soit un météore ou un météorite qui soit tombé du ciel», explique l’astronome Philippe Moussette en entrevue à LCN.

Même si les images montrent une partie tomber au sol, l’astronome est catégorique : il ne peut pas s’agir d’un phénomène astronomique.

«Habituellement, un météore ou un météorite, on voit la traînée lumineuse. Même quand on s’approche de la Terre, on voit la traînée. Mais c’est beaucoup plus rapide que ça», soutient-il.

Opération de sauvetage?

Les lumières aperçues dans le ciel pourraient, en fait, être liées aux appareils utilisés lors d’une opération de sauvetage qui a eu lieu dans le secteur d’Oka.

Dans une publication Twitter, la base militaire de Trenton, en Ontario, a indiqué qu’un avion Hercules et un hélicoptère Griffon ont participé aux recherches d’«une personne dans l’eau à Oka, QC».

Hier soir, le Centre secondaire de sauvetage maritime du Québec a demandé de l'aide pour une personne dans l'eau à Oka, QC. Un Hercules ✈️ et un Griffon 🚁 et des équipages #SAR du #424Esx ont répondu pour la recherche. Vers 02h00 @GardeCotiereCAN a entendu un appel à l'aide. 1/2 pic.twitter.com/TOpL0bDVCP — Trenton JRCC CCCOS (@JRCCTrentCCCOS) August 8, 2021

Une thèse plausible, selon Philippe Moussette.

«La lumière de l’hélicoptère ou les lumières d’un avion peuvent aussi être très brillantes et refléter sur l’eau aussi. Et surtout, il n’y avait pas de bruit de bang supersonique ou de bruit de frottement», dit-il.