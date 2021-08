Achat d’une nouvelle propriété: comment vous assurer de choisir celle qui vous convient le mieux?

Vous craignez de manquer d’espace avec l’arrivée de bébé ou encore, vous rêvez de plus petit depuis que les enfants ont quitté le nid? Si pendant des années votre propriété répondait parfaitement à vos besoins, il est possible qu’elle ne corresponde plus tout à fait à votre réalité.

Pour remédier à la situation, PRO-FAB est là pour vous aider à trouver chaussure à votre pied! Chef de file dans la construction de maisons modulaires (usinées) depuis plus de 30 ans, cette entreprise québécoise est renommée autant pour la qualité et la fiabilité de ses produits que pour son service personnalisé.

Laissez-vous guider par leur équipe passionnée et chevronnée, qui se fera un plaisir de vous assister dans la quête de votre prochaine résidence. Et pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups en profitant de leur promotion habitation, qui se déroulera du 21 au 30 août 2021?

Ciblez vos besoins

Que vous soyez à la recherche d’une maison ou d’un chalet, il importe de bien cibler vos besoins avant de débuter vos démarches. Posez-vous d’abord les questions suivantes:

· Dans quelle région souhaitez-vous résider?

· Quelle superficie et quel style de terrain désirez-vous (vaste, restreint, boisé, etc.)? Et, surtout, êtes-vous prêt à l’entretenir?

· Quel type de propriété correspond le mieux à votre réalité (un étage, deux étages, jumelé, bigénération, etc.)?

· Quelles sont les commodités auxquelles vous tenez mordicus (nombre de chambres et de salles de bain, garage, etc.)?

· Quelles sont vos restrictions financières?

Dormez tranquille

Bien que l’achat d’une nouvelle propriété soit une étape importante dans votre vie, nul besoin de vous inquiéter pour la suite.

Que ce soit par son accompagnement tout au long du processus d’achat, sa grande écoute et le respect de vos attentes, PRO-FAB vous permet d’avoir une tranquillité d’esprit, en plus de vous éviter des déceptions et des mauvaises surprises grâce à son contrôle assidu des délais de production et des coûts.

En plus de vous proposer de nombreux modèles de chalets et de maisons usinées, l’entreprise se charge, entre autres, de plusieurs travaux selon votre région tels que la fondation, la plomberie, l’électricité et des raccords de menuiserie.

Elle met aussi à votre disposition un service complet de décoration intérieure et extérieure, un guide du propriétaire ainsi que la Garantie de construction résidentielle (GCR).

Pour plus de renseignements sur les différents modèles de chalets et de maisons usinées offerts ainsi qu’aux promotions en cours, rendez-vous au www.profab.ca. Faites confiance à la réputation d’une entreprise de chez nous pour l’achat de votre prochaine propriété!