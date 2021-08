«Camping tout inclus» : du camping rafraîchissant!

«Camping tout inclus», présentement à l’affiche du Théâtre des Hirondelles, est une pièce drôle et charmante qui rafraîchit son public en alliant la formule classique du théâtre d’été à des thèmes au goût du jour.

L’histoire de cette pièce met en vedette deux couples, soit Mimi (Denis Houle) et Jojo (Sylvie Potvin) ainsi que Méo (Jean-Marc Dalphond) et Manon (Sophie Bourgeois), qui font connaissance dans un lieu baptisé Camping que t’aime... et non «quétaine».

Au début, les deux campeuses se lient d’amitié, alors que les conjoints se font la guerre. Puis, les deux rivaux décident de s’unir pour reconquérir leur épouse, désormais sous le joug du gourou Osho (Patrice Coquereau).

Celui-ci les envoûte avec ses sages paroles et son mode de vie spirituel. Sauf que son but est de dérober le camping à Jojo, qui vient d’en hériter. Comme le dit sa propre expression, «y crosse la gang».

Chose certaine, les hommes sont jaloux de l’effet que ce manipulateur produit sur leur conjointe.

«Tu leur taponnes leur chakra dans le Winnebago», lui reproche l’un d’eux.

Crédit : Marie-Paule Blais

Clins d’œil actuels

La pièce aborde avec humour la soif de bien-être présente chez plusieurs femmes, nombreuses à méditer ou faire du yoga.

Le texte donne lieu à de multiples déformations de mots qui font sourire. Par exemple, le gin tonic devient du «yin tonic», en référence à l’énergie du yin et du yang.

Après avoir été reportée d’un an à cause de la pandémie, «Camping tout inclus» comprend aussi des clins d’oeil permettant de rire de cet épisode sombre.

En effet, les campeurs n’ont pas le droit de s’embrasser. Ils s’appliquent régulièrement du gel désinfectant sur scène. Et lorsque les deux conjointes se font des confidences, l’une d’elles avoue avoir un faible pour Horacio Arruda.

Quant au personnage d’Audrey, également interprété par Sophie Bourgeois, il amène une touche moderne. Cette jeune femme est une influenceuse sur les réseaux sociaux qui se filme partout sur le site, avec son téléphone intelligent, en mettant en valeur sa poitrine double «D».

Durant la pièce, des vidéos, notamment celles de la «populaire» influenceuse, sont diffusées au public, alors que les fenêtres des roulottes de camping se transforment en écran.

Intelligent et charmant

Il s’agit là d’un bon coup de mise en scène, qui créée une ambiance légère, dans un style plutôt burlesque. Cet univers loufoque n’est toutefois pas dépourvu d’intelligence, comme en témoigne la futée propriétaire du camping. Lors du dénouement, celle-ci réserve un tour de force au gourou, qui permet aux deux couples de se réconcilier.

Enfin, l’auteur et metteur en scène Francis Vachon n’a pas réinventé le genre des théâtres d’été, mais il offre une création divertissante.