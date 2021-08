Des danseurs de «Révolution» vedettes d’un nouveau clip

Plusieurs danseurs ayant brillé lors de la compétition Révolution se sont donné rendez-vous sur le plateau d’Étrangers, le nouveau clip de Léa Jarry.

• À lire aussi: Sarah-Jeanne Labrosse, toujours émue par «Révolution»

Pour la première fois à ses côtés, devant les caméras, la chanteuse fait place à des artistes de la danse. On peut donc y voir Janie Richard, Marcio Vinicius Paulino Silveira, Alex Carlos, José Flores, Gabrielle Simard, Carol-Anne Vézina et Riddjy Luzincourt interpréter une chorégraphie signée Alex Francoeur.

«Je suis tellement heureuse et reconnaissante d'avoir eu la chance de travailler avec des danseurs et danseuses d'un aussi haut calibre, qui ont su donner une nouvelle âme à chacun de mes mots, laisse savoir l’auteure-compositrice-interprète ans un communiqué. C'est ce que j'aime le plus des vidéoclips, de sentir que la création de ma chanson puisse donner la chance à d'autres artistes de faire briller leur art.»

Étrangers est le quatrième extrait de l’album L’heure d’été, disponible sur les différentes plateformes d’écoute et de téléchargement. Sur ce disque, on y retrouve aussi la chanson titre, Finir par te croire et À deux.

Léa Jarry a quelques spectacles prévus à l’horaire au cours des prochaines semaine, dont celui qui doit avoir lieu mercredi, à la Place du centenaire située à Waterloo. Pour toutes les dates et lieux: leajarry.com.