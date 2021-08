Élections municipales: de nouvelles candidates rejoignent le rang de Projet Montréal

Huit nouvelles candidates représentant une «nouvelle génération» vont faire campagne sous la bannière de Projet Montréal pour les élections municipales du 7 novembre prochain, a annoncé lundi la cheffe du parti et mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Ces candidates se démarquent par leur capacité à écouter leur communauté, à la mobiliser, et à opérer des changements positifs, leur expertise nous permettra d’adapter nos façons de faire et de bâtir l’avenir de Montréal avec les Montréalaises et les Montréalais», a déclaré par voie de communiqué Valérie Plante.

Infirmière gestionnaire dans le réseau de la santé montréalais, Gracia Kasoki Katahwa tentera ainsi de briguer le poste de mairesse pour l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Du côté de l’arrondissement de Lachine, Vicki Grondin, activiste et porte-parole du collectif «Réclame ta rive», qui milite dans le projet de modification de la marina, se présente en tant que conseillère de ville.

Martine Musau Muele, avocate et commissaire à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), a pour sa part annoncé sa candidature pour le poste de conseillère de ville dans le district de Villeray.

Membres d’organismes qui agissent dans la métropole, Ericka Alneus et Alia Hassan-Cournol sont également candidates au poste de conseillères de ville dans les districts d’Étienne-Desmarteau et de Maisonneuve-Longue-Pointe respectivement.

Virginie Journeau, directrice de la Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles, est la dernière candidate pour un poste de conseillère de ville qui a été annoncée lundi, cette fois-ci pour le district de Pointe-aux-Trembles.

Geneviève Delisle et Tan Shan Li sont toutes deux en course pour des fonctions de conseillère d’arrondissement, la première pour celui du district Jacques-Bizard et la seconde pour le district de Saint-Henri-Est-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles-Griffintown.

«En choisissant d’intégrer l’équipe de Projet Montréal, cette nouvelle génération de candidates transformera la manière d’opérer les changements à l’hôtel de ville et dans les arrondissements», a souligné le parti.