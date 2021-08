Envolez-vous vers l’Italie le temps d’un apéro!

Les plateaux étagés remplis de petites grignotines salées, qui composent l’aperitivo à l’italienne, sont très tendance cet été. Envie de vous mettre, vous aussi, à l’heure de l’Italie – sans avoir à prendre l’avion? On vous propose un voyage de découvertes gourmandes de l’Italie du Nord, du Frioul à la Toscane. Ça vous dit?

Sans plus tarder, transformez votre apéro classique en un aperitivo italiano avec ces deux vins et leurs mariages d’antipasti. Succès garanti!



Un blanc vif pour les grandes chaleurs

Le pinot gris, appelé «pinot grigio» dans le nord de l’Italie, est l’antidote parfait aux grandes chaleurs estivales, surtout lorsqu'il est servi bien frais. Au-delà de la différence linguistique, le pinot grigio a un style bien différent de celui du pinot gris, dont il est un proche cousin.

Les vins issus de «pinot gris» proviennent généralement de raisins plus mûrs et sont plus riches et corsés, avec des notes de fruits tropicaux. En revanche, le «pinot grigio» est léger et croquant, avec de subtiles notes florales ou fruitées. Même cépage, deux styles différents!

Le vin Ca' Bolani Pinot Grigio Friuli Aquileia 2019 est ô combien séduisant avec ses arômes de fleur d’oranger, d’acacia et de poire Bartlett, soulignés d’une pointe d’épice en finale. Il est presque aussi désaltérant qu’une limonade!

Pour des accords harmonieux (et pour réussir le parfait aperitivo), disposez sur un plateau de service à trois étages une sélection de charcuteries, bruschetta, focaccia, olives et fromages. C’est l’occasion parfaite pour découvrir de nouveaux produits italiens!

D’ailleurs, saviez-vous que le prosciutto – un jambon sec du nord de l’Italie – possède sa propre appellation contrôlée? Oui, oui, comme le vin!

Un rouge toscan pour les charcuteries

Avec ses longues allées bordées de cyprès majestueux et ses collines verdoyantes couronnées de châteaux médiévaux, la Toscane a tant de paysages à faire rêver!

Pour avoir l’impression d’y être, fermez les yeux et plongez les lèvres dans un verre de Rocca di Montemassi Le Focaie Maremma Toscana. Vous y trouverez la Toscane à son meilleur!

Le vignoble de Rocca di Montemassi est en conversion vers une agriculture biologique, une certification qui est atteinte après trois ans, chose encore plutôt rare dans la région de la Toscane. Le vin élaboré par la famille Zonin est issu d’un assemblage de sangiovese, complété d’un soupçon de cabernet-sauvignon.

À la fois intense et souple, le vin déploie des arômes de violettes et de cerises et se termine dans une longue finale rassasiante. Pour décupler le plaisir, servez-le avec une pizza margherita, des tartines grillées façon caprese ou des charcuteries!



Acteur majeur en Italie

Producteur d’importance en Italie, la famille Zonin a redonné les notes de noblesse à la Tenuta Ca’ Bolani depuis son acquisition en 1970, en élaborant des vins blancs et rouges tout en finesse et en élégance. Près de 30 ans plus tard, la famille a acquis des parcelles situées au pied des collines de Montemassi, dans la Maremme Toscane. Elle y produit aujourd’hui d’excellents vins rouges de sangiovese, le cépage local prédominant. Une famille, deux vins savoureux à découvrir!

Pour l’expérience totale: faites jouer l’opéra Carmen de Verdi, sortez votre plateau d’antipasti, servez-vous un verre de vin, fermez les yeux et évadez-vous en Italie...le temps d’une gorgée!



Découvrez les recettes avec lesquelles accorder ces deux vins:

1. Ravioli à l'œuf, jus de veau au porto

Cette recette s'accorde parfaitement avec le Rocca di Montemassi Le Focaie Maremma Toscana

Ingrédients

La pâte fraîche:

500 ml (2 tasses) de farine

2 œufs entiers

30 ml (2 c. à soupe) d'huile d’olive

Sel, au goût

60 à 90 ml (4 à 6 c. à soupe) d'eau

Le jus de veau au porto:

1 échalote, hachée finement

30 ml (2 c. à soupe) d'huile d’olive

125 ml (1/2 tasse) de Porto

1 gousse d’ail, hachée

1 branche de thym

250 ml (1 tasse) de fond de veau

30 ml (2 c. à soupe) de beurre

Sel et poivre, au goût

La farce à ravioli:

90 ml (6 c. à soupe) de ricotta

15 ml (1 c. à soupe) de basilic, haché

4 œufs du Québec, les jaunes

Sel et poivre au goût

Getty Images

Préparation

Pour la pâte fraîche

1) Dans un bol, déposer la farine, ajouter les œufs, l’huile d’olive, l’eau, le sel puis mélanger à l’aide d’une fourchette.

2) Lorsque la farine a absorbé le mélange, travailler la pâte à la main environ 3 à 4 minutes jusqu'à ce qu'elle soit compacte, lisse et élastique (ajouter de l'eau si c'est sec ou de la farine si c'est trop collant).

3) Former une boule et laisser reposer 10 minutes sur le comptoir.

4) Étaler la pâte au rouleau à pâtisserie ou au laminoir, jusqu’à obtenir une bande de pâte fine.

Pour le jus de veau au porto

1) Dans une poêle chaude, faire revenir l’échalote dans l’huile, 2 minutes.

2) Déglacer au porto et laisser réduire à sec.

3) Ajouter l’ail, le thym, le fond de veau et laisser réduire de moitié.

4) Filtrer la préparation.

5) Dans la poêle, à feu moyen, remettre ce qui a été filtré, ajouter le beurre et l’incorporer, à l’aide d’un fouet. Vérifier l’assaisonnement.

Pour les raviolis

1) Dans un bol, mélanger la ricotta, le basilic, du sel et du poivre. Vérifier l’assaisonnement.

2) Étaler la pâte au rouleau à pâtisserie ou au laminoir, jusqu’à obtenir une bande de pâte fine.

3) Tailler alors la pâte en 8 carrés de 10,15 cm x 10,15 cm (4 po x 4 po).

4) Au centre de 4 carrés de pâte, répartir le mélange de ricotta préparé, à l’aide d’une cuillère, former un creux, y installer un jaune d’œuf, mouiller légèrement les bords de la pâte, couvrir le dessus d’un carré de pâte restant, et écraser les bords fermement.

5) À l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre à eau, tailler l’excédent de pâte de chaque ravioli.

6) Dans un chaudron d’eau bouillante et salée, laisser cuire les raviolis, 1 minute.

7) Dans chaque assiette creuse, disposer un ravioli, arroser d’un peu de jus de veau au porto et décorer à votre goût.

2. Farfalles au pesto d’herbes salées, graines de tournesol et omble confit

Cette recette s'accorde parfaitement avec le Ca' Bolani Pinot Grigio Friuli Aquileia 2019

Ingrédients

500 g de pâte farfalle

4 filets d’omble ou de truite sans peau

20 ml (4 c. à thé) d’herbes salées du Bas-du-Fleuve

Huile de tournesol

Pesto d’herbes salées (ou pesto classique)

15 ml (1 c. à soupe) d’herbes salées du Bas-du-Fleuve

250 ml (1 tasse) de roquette

250 ml (1 tasse) de graines de tournesol torréfiées

1⁄2 tasse de fromage de type Tomme ou cheddar râpé (la Tomme d’Elles, le Taliah...)

250 ml (1 tasse) d’huile de tournesol

Préparation

1) Avec un pied mélangeur, mixer légèrement les herbes salées avec la roquette, puis les graines de tournesol, le fromage et l’huile, en laissant des morceaux.

2) Couvrir les filets d’omble avec une cuillère à thé d’herbes salées brutes et laisser mariner 4 h, si possible.

3) Mettre dans un plat (pas trop grand) allant au four, les filets très serrés, et couvrir avec de l’huile de tournesol et cuire au four à 200 °F pendant 30 minutes.

4) Dans une eau bouillante salée, plonger les farfalles et cuire environ 8 minutes selon la variété pour une cuisson al dente.

5) Égoutter les pâtes en laissant un peu d’eau de cuisson et lier avec le pesto.

6) Dresser et finaliser avec quelques pousses de tournesol.

