Fermeture partielle du pont Pierre-Laporte: le pont Laviolette est une bonne option pour certains

En réponse au conseil de Transports-Québec, beaucoup d'automobilistes et de camionneurs ont choisi de franchir le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Trois-Rivières pour éviter la congestion provoquée par la fermeture partielle du pont Pierre-Laporte à Québec, lundi.

• À lire aussi: Travaux sur le pont Pierre-Laporte: début de congestion sur le réseau autoroutier

• À lire aussi: Travaux sur le pont Pierre-Laporte: un retour à la maison compliqué

La circulation y était d'ailleurs très dense, en Mauricie, non seulement sur le pont Laviolette, mais aussi sur l'autoroute 40 dans les deux directions.

Il était hors de question pour un camionneur en provenance de Toronto, resté coincé pendant trois heures au pont Pierre-Laporte lors de la première phase des travaux plus tôt cet été, de repasser sur cette voie lundi, a-t-il fait savoir à TVA Nouvelles.

«J'ai dit à ma compagnie que je ne repassais plus par-là tant que les travaux ne seront pas terminés» a indiqué le camionneur à TVA Nouvelles.

Un autre camionneur qui devait rallier Québec depuis Kingsey Falls a aussi choisi de rallonger son trajet pour éviter les bouchons. «On part de Kingsey Falls. On prend la 955. On passe par le pont Laviolette et on prend l'autoroute 40 est», a expliqué ce chauffeur.

Mauvaise coïncidence des travaux de nuit sont actuellement en cours sur le pont Laviolette, avec des entraves à la circulation. Transports-Québec est toutefois prêt à modifier ses plans si jamais le niveau de la circulation nocturne le commandait.

«Le ministère a toujours été très proactif pour pouvoir lever les entraves et s'assurer que tout se passe bien au niveau de la circulation», a assuré Roxanne Pellerin, porte-parole de Transports-Québec.