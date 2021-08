Journée internationale des peuples autochtones: l’appel à la collaboration est lancé

La journée internationale des peuples autochtones, le 9 août, prend une signification particulière cette année à la lumière des découvertes de sépultures anonymes sur les terrains de pensionnats, a fait savoir la nouvelle gouverneure générale du Canada, Mary Simon.

«Prenons la résolution de travailler ensemble et de nous soutenir mutuellement alors que nous empruntons la voie de la guérison et prenons conscience de la véritable histoire de notre pays [et] à veiller à ce que la réconciliation devienne une valeur fondamentale qui nous définit — un principe commun renouvelé qui nous guide vers un Canada plus juste et équitable», a déclaré Mme Simon.

Le thème de la 39e journée internationale, «Ne laissez personne de côté: Les peuples autochtones et l’appel pour un nouveau contrat social», invite à remettre en question les systèmes en place, «à dialoguer et collaborer avec les communautés autochtones dans le cadre d’une véritable relation de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne, et de gouvernement à gouvernement», a souligné le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

«C’est en travaillant main dans la main que nous pourrons établir un nouveau contrat social qui reconnaîtra les droits inhérents des peuples autochtones à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale, favorisera l’égalité sociale et économique, et protégera les lois, les territoires, les cultures et les langues autochtones», a-t-il ajouté.

«Le défi de l’inclusion fait appel à un effort sincère de tous les leaders au pays pour réaliser le souhait des peuples autochtones et, nous le croyons, celui des Canadiens et Canadiennes, d’atteindre une véritable réconciliation dans ce pays considéré comme tolérant et où nos peuples ont des droits sur les plans culturel, social, politique, économique et territorial», a déclaré le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard.

«Affaires mondiales Canada a joué un rôle dans le passé colonial de ce pays. Nous reconnaissons que nous devons nous engager à travailler en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour un avenir meilleur ici au Canada, ainsi qu’avec d’autres peuples autochtones du monde», a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau.

Les travaux sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) ont pris naissance le 9 août 1982. Ce document revêt une importance fondamentale pour 476 millions d’autochtones vivant dans 90 pays, soit 6,2 % de la population mondiale.