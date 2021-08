«La belle tournée»: la poésie du Bas-Saint-Laurent

«La belle tournée» se transporte lundi dans le poétique panorama du Bas-Saint-Laurent. «Clairement la plus belle région au Québec», clame Ingrid St-Pierre, l’une des plus fières représentantes de l’endroit dans la colonie artistique.

L’auteure-compositrice-interprète était d’ailleurs en visite pour l’été au foyer familial de Cabano avec ses deux enfants, un garçon de cinq ans et une fille de neuf mois, quand nous l’avons jointe pour cette entrevue.

«Je ne m’en cache pas, c’est vraiment mon coin de pays préféré au monde, et ça me fait vraiment plaisir de mettre la lumière dessus, souligne Ingrid. Avec la pandémie, c’est certain que ça fait longtemps que je n’étais pas venue, mais j’essaie en temps normal de m’y rendre le plus souvent possible. C’est aussi quelque chose que je veux léguer à mes enfants, car moi, c’est ce qui m’a construite.»

PHOTO COURTOISIE / Pénélope Roy-Dumouchel

Possibilités d’activités nautiques, de randonnées, de marches en montagne, de vélo, offres d’activités culturelles et d’attraits historiques : les joyaux à découvrir sont multiples tant pour les voyageurs en solo, les couples que les familles aux abords du Témiscouata, dépeint la chanteuse.

Région d’adoption

Maxime Landry, lui, est peut-être natif de la Beauce, mais le Bas-Saint-Laurent est rapidement devenu sa région d’adoption quand il a commencé à faire de la musique. Le premier concours d’envergure auquel il a participé fut le Tremplin de Dégelis, reconnu pour avoir propulsé beaucoup de carrières en chanson et en humour (dont celles d’André Sauvé et Boucar Diouf). Non seulement Maxime y a remporté les honneurs, mais il a aussi alors découvert le plaisir de la scène avec des musiciens et du contact avec le public.

«C’est là que j’ai décidé que je voulais faire ça dans la vie. Avant, je faisais de la musique dans les bars, mais quand j’ai été dans un véritable contexte de spectacle, j’ai eu la piqûre», raconte le gagnant de l’édition 2009 de «Star Académie».

PHOTO COURTOISIE / François Dufour

Encore aujourd’hui, Maxime Landry parle avec enthousiasme de la «deuxième famille» qu’il s’est créée à Dégelis, de ses séjours de formation d’une semaine là-bas, des soirées au bord du feu avec ses camarades artistes. Maintenant, le Bas-Saint-Laurent évoque pour le jeune homme des souvenirs de tournées ou d’activités dans le cadre enchanteur de L’Isle-Verte, et c’est également là-bas qu’habite sa meilleure amie, Rebecca. Maxime vante l’accueil chaleureux des habitants du Bas-Saint-Laurent, jamais chiches d’invitations à partager une bonne bière autour de discussions animées.

De plus, le nouveau propriétaire de bateau qu’il est (depuis trois ans) adore amarrer son engin à la marina de Rimouski, là où l’émission de «La belle tournée» a planté son décor, il y a quelques semaines. Maxime Landry y a interprété «Cap Enragé», de Zachary Richard. L’auteur, entre autres de cinq romans, affirme d’ailleurs trouver un souffle sans cesse renouvelé pour l’écriture quand il se dépose dans le bas du fleuve.

PHOTO COURTOISIE / Pénélope Roy-Dumouchel

«Moi, s’il y a une place dans la vie, où je suis inspiré, c’est sur le bord de l’eau. Je m’y sens bien. Rien ne me repose autant que de me promener en bateau», confie Maxime.

En plus d’Ingrid St-Pierre et Maxime Landry, Roch Voisine, Jérôme 50 et Ève Landry seront au rendez-vous de cette «Belle tournée» au pays de Victor-Lévy Beaulieu.

«La belle tournée», lundi, à 21 h, à TVA. En rediffusion le dimanche 15 août, à 18 h, à Télé-Québec.