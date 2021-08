La frontière maintenant ouverte à tous les Américains vaccinés

La frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis, qui était fermée depuis mars 2020, est désormais ouverte à tous les Américains pleinement vaccinés.

Les citoyens et résidents permanents du pays qui y vivent actuellement devront démontrer qu’ils ont reçu, depuis au moins deux semaines, toutes les doses recommandées d’un des vaccins approuvés par Santé Canada, soit ceux de Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Johnson & Johnson.

Les voyageurs américains qui arrivent par voie aérienne seront également exemptés de la quarantaine obligatoire à l’hôtel, peu importe leur statut vaccinal. Ils devront toutefois avoir toutes leurs informations de voyage comme leur preuve de vaccination et le résultat de leur test COVID-19 enregistrés à l’avance dans l’application ArriveCan.

De plus, les aéroports de Québec, Ottawa, Winnipeg, Edmonton et Halifax peuvent maintenant accueillir des vols internationaux. Les aéroports de Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary qui étaient jusqu’à présent les seuls à pouvoir accueillir ces vols.

Si la situation épidémiologique reste acceptable, les voyageurs en provenance d’autres pays pourront remettre les pieds au Canada dès le 7 septembre.

