Le retour des baisers

Mine de rien et malgré les antivaccins, anti-COVID-19, anti-passeport sanitaire, la majorité plutôt silencieuse et doublement vaccinée retrouve ses repères.

Samedi, nous étions sept adultes, tous vaccinés à deux doses, à nous retrouver... et à enfin nous embrasser.

« On fait attention », m’a dit la vieille amie de plusieurs décennies. « Attention à quoi ? » ai-je demandé. « On ne s’est jamais embrassées sur la bouche », ai-je précisé, car le goût de rire vient aussi avec l’embrassement. À ne pas confondre avec l’embrasement, car un s de moins fait toute la différence. La semaine dernière, j’ai mangé chez une autre copine. Celle-ci est pourtant une double vaccinée, mais elle est sur ses gardes. Par tempérament, ai-je envie de préciser. Cette battante à la carrière brillantissime a traversé à ce jour la pandémie sans briser son rythme de travail tout en s’isolant plus que nécessaire. Alors elle m’a tendu son coude, que j’ai embrassé spontanément. Mais j’ai senti son malaise, une forme de réticence à vrai dire, devant laquelle il faut désormais s’incliner.

Réticence

Il y a un an, j’ai écrit que la pandémie nous avait débarrassés, Dieu merci, des becs généralisés mais non désirés de la part de purs inconnus côtoyés au gré des circonstances. Cela est une bonne chose. De plus, la peur de la contamination par l’autre a aussi eu un impact sur la fréquence des baisers amoureux. En public mais aussi en privé. J’avoue que samedi, même après avoir débouché quelques bouteilles de vin, la retenue a été de mise, contrairement à nos habitudes passées. On se touche moins. Reviendrons-nous à ces minouchages ?

Les Québécois doublement vaccinés ne peuvent non plus s’empêcher d’être en colère contre les antivaccins, qui s’affichent en victimes. Ces derniers dénoncent la majorité qui menacerait leur maudite « liberté ». Ceux-là, on ne risque pas de les embrasser de sitôt.