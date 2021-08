Les cultivateurs américains accros à nos plants de fraises

Un entrepreneur de Lanaudière fait des affaires d’or en vendant ses plants de fraises à des entreprises de la Floride, qui les font pousser au soleil avant de renvoyer les fruits ici par les mêmes camions.

« Ce sont comme des “Snowbirds végétaux”. Ils arrivent en Floride, et ils s’épanouissent. Ils fleurissent très rapidement. Ils produiront des fruits en très grand nombre et hâtivement », lance à la blague Luc Lareault, PDG et propriétaire de Production Lareault.

« Ces fruits-là seront de retour au Québec au mois de décembre », dit-il.

Fondée il y a 45 ans, son entreprise de 200 employés de production de petits fruits fait pousser 40 millions de plants par année, dont plus de la moitié sont exportés aux États-Unis, vers la Floride, mais aussi le Texas et la Louisiane.

Son secret ? Luc Lareault a su développer au fil du temps plus d’une trentaine de plants de fraises capables de produire des fruits comme nul autre.

« On met les plans de fraises en salle frigorifique à deux degrés pendant une certaine période, ensuite on les charge dans les camions. Ça favorise l’initiation de la floraison », poursuit celui qui a une passion pour le fruit.

Quand ses plants ont passé une semaine dans un frigo, le choc est suffisant. Luc Lareault les envoie par camion chez nos voisins du Sud avec des compagnies de transport comme Systèmes Danfreight.

« On a un climat plus favorable au Québec. On a moins d’insectes. On a moins de maladies, alors on a besoin de faire moins de traitements fongiques », explique Luc Lareault, qui a transformé le climat québécois en un allié.

« La Lareault digger »

Au Journal, l’entrepreneur raconte que son expertise pour les plants de fruits a attiré l’attention des Américains ces dernières années. Pour lui rendre hommage, ses compétiteurs ont même donné son nom à une machine.

« On a inventé un extracteur capable de prendre jusqu’à 1 million de plants par jour. En Californie, mes compétiteurs qui l’ont copiée l’appellent “La Lareault digger” », raconte l’homme d’affaires en riant.

Ces deux dernières années, avec la pandémie, Production Lareault a commencé à vendre ses fraisiers, ses framboisiers et ses bleuetiers de qualité professionnelle aux Québécois sur son site web.

« Au printemps dernier, on livrait jusqu’à 700 commandes par jour parce qu’avec la pandémie, les milléniaux se sont mis à jardiner », lance-t-il.

Pas question de vendre

Quand on lui demande si des firmes étrangères ont l’œil sur son entreprise, il répond que des Espagnols apprécient son expertise, mais qu’il n’est pas question de vendre.

« Ma plus grande réussite, ça serait de voir une continuité ici, une fois que je léguerai ça », souffle-t-il.

