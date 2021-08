Moment Factory illumine Tokyo

Abonnée aux projets d’envergure à travers le monde, l’entreprise d’ici Moment Factory vient d’écrire un nouveau chapitre dans son histoire en illuminant la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo.

«Participer à des projets d’envergure, c’est la signature de Moment Factory. Nous avions également participé à la mi-temps du Super Bowl XLVI avec Madonna. Nous aimons les gros défis et les défis importants», a indiqué au Journal Éric Fournier, associé chez Moment Factory.

La firme montréalaise de divertissement spécialisée dans la conception et la production d’environnements immersifs a travaillé durant «plusieurs mois» sur ce projet à Tokyo, qui est demeuré secret (ou presque) jusqu’à dimanche.

La compagnie québécoise Troublemakers était également de la fête.

Ce n’est pas la première fois que le nom de Moment Factory résonne du côté du pays du Soleil levant. L’entreprise, qui a d’ailleurs un bureau d’affaires à Tokyo depuis 2017, a notamment illuminé la gare de Shinjuku. Elle a aussi mis sur pied le parcours nocturne Island Lumina.

Le montant du contrat de Moment Factory pour avoir illuminé la cérémonie de clôture des Jeux olympiques n’a pas été dévoilé. La compagnie a également été responsable d’une installation multimédia interactive dans l’Agora olympique, ces dernières semaines.

«Nous sommes très fiers du résultat et du travail de nos équipes», a confié M. Fournier. L’équipe montréalaise de Moment Factory déployée en Asie devrait être de retour au pays ces prochains jours.

En 2010, Moment Factory avait également déployé son savoir lors des Jeux olympiques de Vancouver. Le travail de l’entreprise avait toutefois été moins visible qu’à Tokyo, concède la direction. «Nous avions participé à Vancouver [...] sur les cérémonies des médailles», a expliqué M. Fournier.

Maintenant, Pékin et Paris?

À quelques mois des Jeux olympiques d’hiver à Pékin, M. Fournier n’est pas en mesure de dire si son organisation sera de nouveau des festivités. Motus et bouche cousue en raison de l’aspect confidentiel lié à ce type de contrat.

La réponse est la même pour la prochaine grand-messe internationale des sports d’été qui devrait se dérouler à Paris en 2024. «Je ne peux malheureusement pas donner de détails sur ce qui s’en vient», a mentionné celui qui ne cache toutefois pas son intérêt pour répéter cette expérience.

Moment Factory compte environ 350 salariés et est actuellement à la recherche de nouveaux talents. L’entreprise a des bureaux à Montréal, à Tokyo, à Paris, à New York et à Singapour. Entre 85 % et 90 % des projets de la compagnie sont à l’international, notamment en Europe et en Asie.

Comme plusieurs autres organisations dans le monde du spectacle, la pandémie a eu des impacts sur les finances de Moment Factory, qui a dû remercier une quarantaine de travailleurs en 2020 en plus de revoir à la baisse de 10 % le salaire de ses gestionnaires durant quelques mois.