Montréal sous la chaleur accablante pour débuter la semaine

Le début de semaine sera particulièrement chaud pour le sud-ouest de la province, alors que plusieurs régions, dont Montréal, se trouvaient lundi matin sous un avertissement de chaleur d’Environnement Canada.

Dans la région métropolitaine, un maximum de 32°C était attendu durant la journée de lundi, avec un ressenti qui peut dépasser les 40. «De plus, les nuits seront chaudes et inconfortables avec des minimums près de 20°C jusqu'à vendredi», peut-on lire dans l’avis de l’agence fédérale.

L’avis est le même pour la région des Basses-Laurentides, celle de Lanaudière, la Mauricie, la Vallée-du-Richelieu, la Montérégie, Drummondville et Gatineau. Des maximums près des 30 °C et des ressentis de 40 et plus sont prévus dans chacune de ces régions.

La série de journées chaudes pourrait se poursuivre jusqu’à mercredi. Une canicule n’est donc pas exclue.

