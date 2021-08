Nouvelle-Écosse: le passeport vaccinal considéré par les libéraux

L’adoption d’un passeport vaccinal en Nouvelle-Écosse est une option envisagée par le premier ministre sortant libéral Iain Rankin, qui en a fait l’annonce lundi, à l’aube des élections provinciales qui doivent se tenir le 17 août.

Nommé ScotiaPass, ce certificat de vaccination permettrait de donner une preuve d’immunisation pour les sorties au restaurant ou encore dans les centres d’achat.

«Je suis de plus en plus préoccupé par l’augmentation des cas de COVID à travers le pays, et le monde», a déclaré le premier ministre par voie de communiqué.

«En Nouvelle-Écosse, nous nous sommes si bien débrouillés, et nous ne voulons pas gaspiller notre dur labeur. Nous devons continuer à faire des tests, à porter des masques et à nous faire vacciner. Mais je crois qu’un certificat de vaccination pourrait nous aider à continuer à gérer le virus et à faire en sorte que les Néo-Écossais soient en sécurité et que les entreprises puissent prospérer», a-t-il poursuivi.

La présence préoccupante d’une quatrième vague, du variant Delta ainsi que la hausse des cas dans la province voisine du Nouveau-Brunswick inquiètent le gouvernement libéral.

«Alors que le virus continue de se propager, l’accent est à nouveau mis sur le certificat de vaccination», est-il possible de lire dans le communiqué.

Le premier ministre néo-écossais a notamment évoqué la mise en place de ce type de passeport vaccinal qui a été annoncé il y a quelques jours pour le Québec. Une décision qui avait été soutenue par le premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui a tout de même rappelé que cette mesure doit être décidée par les provinces.

«Un certificat standard et reconnu soulagerait les entreprises qui n’auraient pas à inventer leurs propres systèmes pour contrôler leurs clients ou à investir dans une application ou un logiciel», a ajouté M. Rankin.

La Nouvelle-Écosse serait ainsi la première province de l’Atlantique à avoir fait part de l’intention de créer un passeport vaccinal.

Interrogée à ce sujet, la ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, avait indiqué lors d’un point de presse le 14 juillet dernier qu’à «sa connaissance, la province du Nouveau-Brunswick n’envisage pas de passeport pour les vaccins».