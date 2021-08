Privatisation d’EXFO: Germain Lamonde bonifie son offre

À quelques jours du vote des actionnaires concernant la privatisation du fleuron québécois EXFO, le fondateur et actionnaire majoritaire, Germain Lamonde, revoit son offre d’achat à la hausse d’environ 5,36 millions $US (6,74 millions $CA). La proposition est maintenant de 134 millions $US.

Lundi, l’homme d’affaires a annoncé faire passer son offre de 6,00 $US à 6,25 $US (7,85 $CA) par action. Cette offre vise les actions qui ne sont pas détenues par M. Lamonde ou le président-directeur général, Philippe Morin.

En juin, M. Lamonde avait déposé une offre pour racheter toutes les actions d’EXFO, à l’extérieur de son portefeuille, pour environ 128,5 millions $US. Il est appuyé par la Banque Nationale et Investissement Québec.

Par rapport à la valeur de l’action de la société au 4 juin — elle valait 3,70 $US —, la nouvelle offre de M. Germain représente une prime de 69 %.

«Nous ne sommes plus en mesure d’utiliser tant nos actions comme étant un moyen de financement ni un moyen pour faire des acquisitions», avait alors répondu au Journal le fondateur, à la tête de l’autre compagnie à numéro qui désire mette le grappin sur EXFO.

Le conseil d’administration de l’entreprise de Québec fondée en 1985 et spécialisée dans les tests et les instruments de mesure pour le secteur des télécommunications avait recommandé cet arrangement.

Les jours suivants, la société américaine VIAVI Solutions avait déposé à son tour une offre non sollicitée de 524 millions $CA. Cette compagnie, qui est une rivale d’EXFO, proposait un prix unitaire de 7,50 $ US. Comme actionnaire majoritaire, M. Lamonde avait refusé cette proposition.

La semaine dernière, le cabinet de conseils Glass Lewis a recommandé aux actionnaires minoritaires d’EXFO de voter contre l’offre de M. Lamonde, notamment en raison de la proposition de VIAVI.

La clôture de la transaction est prévue au plus tard le 30 septembre. L’assemblée extraordinaire des actionnaires se tiendra le 13 août.

Conventions de soutien

La direction d’EXFO mentionne dans son communiqué publié lundi matin avoir conclu des conventions de soutien avec plusieurs actionnaires minoritaires, comme Westerly Capital et EHP Funds.

«Nous croyons que la transaction représente un résultat équitable pour les actionnaires minoritaires d'EXFO, car elle fournit une liquidité tangible, attrayante et immédiate », a indiqué Chris Galvin, associé directeur chez Westerly Capital.

M. Lamonde, qui souhaite que le siège social de la compagnie demeure à Québec, détient 61,46 % des actions en circulation ainsi que 93,53 % des droits de vote rattachés aux actions.

EXFO, qui est présente à la Bourse de Toronto et au NASDAQ, compte 1900 employés dans plus de 25 pays, dont environ 750 au Québec. L’entreprise travaille sur des projets liés au déploiement du réseau 5 G.

