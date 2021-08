Rentrée scolaire: le masque obligatoire encore cet automne?

Si en juin le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, envisageait la possibilité d’une «rentrée presque normale» cet automne, le variant Delta pourrait jouer les trouble-fête et faire changer les plans.

À la fin des classes, le Québec connaissait une accalmie de cas de COVID-19 et le taux de vaccination était très élevé chez les 12 ans et plus.

Même si le ministre était encouragé par la situation, il avait tout de même prévu une mise à jour du plan de la rentrée scolaire au mois d’août.

Jeudi dernier, M. Roberge a indiqué, dans une publication Twitter, qu’une annonce aurait lieu «la semaine prochaine» au sujet du plan.

Rencontre très productive aujourd’hui avec ma collègue @IsabelleCharest, les membres du ministère de l’Éducation et les responsables de la Santé publique pour la mise à jour du plan de la rentrée scolaire. Une annonce aura lieu la semaine prochaine. pic.twitter.com/6KbTRsbXWL — Jean-F. Roberge (@jfrobergeQc) August 5, 2021

Vaccination

Bien que le taux de vaccination soit satisfaisant chez les élèves du secondaire, les élèves du primaire, eux, ne sont pas inoculés puisqu’aucun vaccin n’a été homologué pour les moins de 12 ans.

Même si les jeunes présentent moins souvent de symptômes de la COVID-19, ils demeurent tout de même un vecteur de transmission.

«On a beaucoup de gens qui ont été vaccinés, sauf les moins de 12 ans, et puis on a un variant Delta qui est assez agressif, et on ne le connait pas complètement encore, et puis on a cette chose qui s’appelle la longue COVID qui peut même toucher les jeunes», explique André Veillette, immunologiste à l’Institut de recherches cliniques de Montréal, en entrevue à TVA Nouvelles.

Ce dernier est d’avis que les jeunes devraient porter un couvre-visage encore cet automne.

«Je pense que mieux vaut prévenir que guérir et je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée et pas très taxant de demander à tout le monde de porter le masque jusqu’à tant qu’on passe au travers de cette phase-là», dit-il.