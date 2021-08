Ross Colton et le Lightning évitent l’arbitrage

Après avoir marqué le but gagnant dans le dernier match de la finale de la coupe Stanley, Ross Colton a évité l’arbitrage salarial en acceptant un contrat de deux saisons et d’une valeur de 1,125 million $ par année du Lightning de Tampa Bay.

C’est du moins ce que l’informateur du réseau Sportsnet Elliotte Friedman a avancé, lundi.

Colton a été l’unique buteur de la cinquième rencontre de la série entre le Lightning et le Canadien de Montréal, le 7 juillet dernier. Il a ainsi totalisé quatre filets et six points en 23 parties éliminatoires.

Il avait auparavant touché la cible neuf fois, en plus de se faire complice de trois autres buts des siens, amassant ainsi 12 points en 30 matchs de saison régulière.

Sélectionné au quatrième tour par le Lightning au repêchage de la Ligue nationale en 2016, l’Américain de 24 ans a obtenu 26 buts et 76 points en 131 duels dans la Ligue américaine avant de faire le saut au sein du circuit Bettman cette année.

Avec cette entente, le Lightning n’a plus que 9045 $ sous le plafond salarial pour la saison à venir avec 22 joueurs, étant donné que le nom de Brent Seabrook a été placé sur la liste des blessés à long terme.