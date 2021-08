Un nouveau responsable de la performance chez le CH

Le Canadien de Montréal a embauché Adam Douglas à titre de directeur de la science du sport et de la performance, lundi.

Douglas était précédemment employé par Hockey Canada, pour qui il occupait les postes de gestionnaire de la performance du sport avec les équipes masculines et de directeur de la haute performance chez les femmes. Son rôle était principalement de superviser la préparation physique au sein des programmes de haute performance.

Il a ainsi été l’un des artisans des médailles d’or récoltées par Équipe Canada aux Championnats du monde de hockey junior en 2015, 2018 et 2020, aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et au Championnat du monde féminin en 2012.

Douglas, détenteur d'un baccalauréat en Éducation physique et Santé de l’université Queen's, ainsi que d'une maîtrise en kinésiologie et en sciences de l'exercice et d'un doctorat en philosophie, kinésiologie et en sciences de l'exercice de l’université York, a également travaillé pour les Sénateurs d’Ottawa, en 2008-2009.

Le Tricolore avait perdu Pierre Allard, son entraîneur responsable de la préparation physique le mois dernier. Celui-ci a accepté un poste d'instructeur chez le Red Bull de Munich, dans la ligue élite allemande.

