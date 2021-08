Une collecte de fonds sans masque pour un candidat à la mairie de Montréal

Le candidat à la mairie de Montréal Balarama Holness, chef du parti Mouvement Montréal, a pris part à une collecte de fonds dans une galerie d’art bondée où, visiblement, le port du couvre-visage n’était pas exigé avec la tenue de ville.

Sur les photos prises lors de l’événement et diffusées par M. Holness sur son compte Facebook dimanche, on peut voir l’aspirant-maire discuter avec de nombreux partisans, donateurs et membres de son équipe à la Galerie 203, sans masque, jeudi dernier.

Bien qu’il soit possible de voir sur les photos que certaines personnes portaient le couvre-visage, une majorité a manifestement laissé tomber le masque et la distanciation sociale pour la soirée, qui réunissaient des dizaines de participants.

L’événement visait à amasser des fonds pour financer la campagne de Mouvement Montréal. Les participants devaient faire un don allant de 100 à 200 $ pour pouvoir y participer, était-il indiqué dans une invitation aux militants.

Rappelons que pour les activités privées de nature événementielle ou sociale dans une salle louée ou un lieu public intérieur, par exemple, un maximum de 25 personnes est autorisé. La distanciation physique doit être respectée et le port du couvre-visage est obligatoire.

Le parti de M. Holness n’a pas répondu à l’appel lancé par l’Agence QMI, lundi, pour commenter ou expliquer la situation.

Ancien joueur de football ayant évolué pour les Alouettes de Montréal, Balarama Holness s’est lancé dans la campagne municipale en mai dernier en cherchant à se présenter comme une troisième voie, entre Valérie Plante et Denis Coderre.