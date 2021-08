Une course à la mairie à Saint-Élie-de-Caxton?

Une course électorale se dessinerait dans la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie, la conseillère municipale Gina Lemire présentant sa candidature à la mairie en affirmant vouloir redonner «l’étincelle au village».

Gina Lemire est conseillère municipale depuis décembre 2020 et dévoilera sa plateforme électorale lors d’une conférence de presse prévue mardi. Celle qui a été élue lors d’une élection partielle souhaite contribuer au développement du village. Elle promet notamment un vent de changement et une approche plus humaine.

Le maire de la municipalité, Robert Gauthier, risque quant à lui de solliciter un deuxième mandat après une réflexion cet été sur son avenir politique. Ses quatre années à la tête de la municipalité ont été controversées et marquées par une vague de démissions, une gestion critiquée et la fin d’une collaboration avec le conteur Fred Pellerin.

Le contexte difficile avait d’ailleurs mené à l’intervention de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, Andrée Laforest, qui avait alors rencontré les élus à l’été 2020 et avait conclu que le conseil municipal était victime de perceptions.

La construction d’un préau d’un demi-million de dollars complémentaire au projet de Parc nature et culture est le dernier sujet de discorde dans la municipalité, la conseillère s’y étant farouchement opposée.

Le maire actuel Robert Gauthier a confirmé lundi à TVA Nouvelles qu’il ferait part de ses intentions aux citoyens le 7 septembre prochain lors de la séance du conseil.