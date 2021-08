HOWLETT, Line



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Line Howlett, épouse de Hubert Lamarche, survenu à Pierrefonds le 1er août 2021 à l'âge de 86 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Lynda (Harold), ses petits-enfants Melissa (Tony) et Matthew (Shannon), ses arrière-petits-enfants Amélie, Campbell, Nathan, Matheson et Jacob, ses soeurs Lorraine, Diane, Jocelyne et Ann, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs nièces et neveux, autres parents et amis.Un hommage aura lieu en privé.Un don à la Société Alzheimer serait grandement apprécié en sa mémoire.