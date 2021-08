Arslanbek Makhmudov de retour dans le ring en septembre

Le poids lourd Arslanbek Makhmudov livrera son prochain combat le 23 septembre à l’occasion d’un gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM), qui aura lieu au Centre Vidéotron.

L’organisation a confirmé le tout en conférence de presse, mardi. Outre le colosse toujours invaincu chez les professionnels, Christian Mbilli (18-0-0, 17 K.-O.) et Steven Butler (28-3-1, 24 K.-O.) auront l’opportunité de montrer leur savoir-faire dans la Vieille Capitale.

Makhmudov (12-0-0, 12 K.-O.) a vaincu le Tchèque Pavel Sour (13-5-0, 8 K.-O.) en seulement 36 secondes à sa dernière sortie, le 23 juillet, à Cuernavaca, au Mexique. Ce duel mettait à l’enjeu les titres NABF et NABA de sa catégorie.

«Pour notre grand retour au Centre Vidéotron, nous avons décidé de mettre en valeur non pas une, mais plusieurs de nos têtes d'affiche, afin d'offrir le meilleur spectacle possible aux partisans qui seront présents, a dit le président d’EOTTM, Camille Estephan. Makhmudov, Mbilli et Butler sont tous des boxeurs reconnus internationalement, et nous avons la chance de pouvoir les mettre sur la même carte ici, au Québec.»

Plusieurs combats

Clovis Drolet (13-1-0, 9 K.-O.) obtiendra notamment un combat de championnat lors de ce gala, une première au cours de sa carrière. Leila Beaudoin (3-0-0, 1 K.-O.) sera de l’événement et pourrait disputer son plus long duel jusqu’ici.

Les anciens de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) Hubert Poulin (2-0-0) et Guillaume Coudé (7-1-1, 6 K.-O.) seront également en sous-carte, alors qu’ils s’affronteront. Alexandre Gaumont (2-0-0, 1 K.-O.), Bree Howling (3-0-0, 0 K.-O.) et Sukhdeep Singh Bhatti (9-0-0, 3 K.-O.) enfileront aussi les gants au cours de la soirée.

«Pour ajouter au spectacle, nous avons décidé de donner à Clovis Drolet un combat significatif devant son public, à domicile, a commenté le directeur général d’EOTTM, Antonin Décarie. On voulait aussi franchir une nouvelle étape avec Leila Beaudoin, qui va se battre dans son premier combat de six rounds. Nous avons travaillé extrêmement fort pour offrir une autre carte de qualité aux partisans, puisque nous présentons un total de neuf combats explosifs.»

Les adversaires de la plupart des boxeurs, y compris ceux de Makhmudov et Mbilli, ont été trouvés, mais des détails techniques subsistent avant de pouvoir procéder à des annonces.

Finalement, quelque 4000 spectateurs devraient être attendus, mais cela dépend des directives actuelles de la Santé publique, a conclu Estephan.