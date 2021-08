Bianca Andreescu plie, mais l'emporte

La championne en titre de l’Omnium Banque Nationale, soit la Canadienne Bianca Andreescu, a amorcé sa défense en beauté, mardi à Montréal, prenant la mesure de la Britannique Harriet Dart en trois manches de 6-1, 3-6 et 6-3.

• À lire aussi: Omnium Banque Nationale: Rafael Nadal se retire en raison d'une blessure

• À lire aussi: Cori Gauff résout son énigme

• À lire aussi: Les adversaires de Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov connus

Andreescu, qui disputait un premier match depuis sa défaite au premier tour de Wimbledon devant la Française Alizé Cornet, avait obtenu un laissez-passer au premier tour. Elle a donc dû chasser la rouille d’entrée de jeu, elle qui a subi le bris au troisième jeu. La huitième raquette mondiale s’est toutefois ressaisie pour remporter le premier set en 36 minutes.

Hart, 152e au monde, a toutefois répliquée en deuxième manche en ayant le dessus en vertu d’un bris au quatrième jeu. Mais Andreescu a retrouvé son aplomb au cours de l’engagement ultime, non sans faire monter le pouls de ses partisans réunis au court central du Stade IGA.

C’est un bris qui lui donnait l’avance 5-3 au cours de la troisième manche qui a finalement fait la différence.

«Elle a très très bien joué, a-t-elle dit en entrevue après le match. Elle a eu la bonne tactique. J’ai bien commencé le match et elle est revenue, puis j’ai repris le dessus, et je suis si heureuse. (...) Je suis un peu à bout de souffle présentement, mais je sais que plus je jouerai de matchs, mieux ce sera.»

Hart, 25 ans, avait fait tomber la Québécoise Leylah Fernandez en deux manches de 7-5 et 7-6 (4) lors du premier tour.

La championne des Internationaux des États-Unis en 2019 devra maintenant attendre le résultat du match entre la Tunisienne Ons Jabeur (22e) et la Russe Daria Kasatkina (27e), prévu mercredi, pour connaître sa prochaine adversaire. Andreescu n’a jamais joué contre l’une ou l’autre en carrière.

Elle estime toutefois pouvoir compter sur un appui indéfectible de la foule pour progresser tout au long du tournoi.

«C’est incroyable. Comment pouvez-vous ne pas aimer cela? Jouer à la maison est formidable. Vous m’avez donné tant d’amour, particulièrement ce soir. Je n’ai jamais eu ce genre d’appui, alors je suis si reconnaissante.»