C’est le temps de troquer la carotte pour le bâton

Je viens de passer un mois à Paris.

La dernière semaine, pour entrer dans les musées et les cinémas, il fallait montrer une preuve de vaccination.

Ma blonde les avait imprimées.

On les montrait, puis on montrait notre permis de conduire, pour prouver que c’était bien nous, et l’on entrait.

Durée de l’opération : 30 secondes max.

C’est quoi, le problème, au juste ?

NI DU CUL NI DE LA TÊTE

C’est injuste ?

Non.

La vaccination est gratuite. Tout le monde peut se faire vacciner depuis des mois.

Ce qui est injuste, c’est que des têtes dures refusent encore de se faire vacciner afin de se protéger et de protéger les autres.

Eux se foutent des autres. Eux font en sorte que la crise perdure. Eux ralentissent le groupe.

On a tout essayé pour les convaincre. On a ouvert des cliniques sans rendez-vous, implanté des centres de vaccination dans tous les quartiers ; on a mis les pharmacies dans le coup, on a fait tirer des prix ; certaines entreprises payaient leurs employés pour qu’ils aillent se faire vacciner...

Et il reste encore des récalcitrants ?

Eh bien, tant pis pour eux.

Le temps est venu de troquer la carotte contre le bâton.

Ce n’est pas la société qui te met à part. C’est toi qui te mets à part de la société en refusant de faire ton devoir de citoyen.

LA MÉTHODE FORTE

Savez-vous ce qui est arrivé lorsque Emmanuel Macron a annoncé que son gouvernement instaurait le pass sanitaire ?

Dans les heures qui ont suivi son annonce, deux millions de Français qui n’avaient pas encore reçu leur première dose ont pris rendez-vous pour aller se faire vacciner.

La méthode douce ne fonctionne pas avec tout le monde. C’est plate, mais c’est ça.

Le monde est divisé en deux.

Il y a ceux qui, lorsqu’ils conduisent une auto, arrêtent à chaque coin de rue parce que c’est la bonne chose à faire, parce que c’est comme ça qu’on se comporte quand on vit en société.

Et il y a ceux qui arrêtent à chaque coin de rue parce qu’ils ont peur de recevoir une contravention.

C’est pour ces gens-là qu’on a inventé les stops, les feux rouges et les limites de vitesse. Parce que s’il n’y en avait pas, ces zozos fileraient à toute allure sans s’arrêter.

On a dû menacer de les punir pour qu’ils se comportent de façon responsable.

Le respect des autres ne vient pas toujours naturellement. Parfois, il faut le forcer.

Range ta chambre sinon tu ne pourras pas jouer avec ta PS4.

Oui, l’État agit parfois de façon paternaliste. Mais que voulez-vous, ce ne sont pas tous les citoyens de 18 ans et plus qui se comportent en adultes. Certains restent des enfants toute leur vie.

Avec eux, ça ne sert à rien de chuchoter. Faut élever la voix.

DES MESURES NAZIES ?

Certains pays exigent une preuve de vaccination contre la fièvre jaune avant de vous laisser entrer.

C’est comme ça depuis des années.

Ça ne viendrait à l’idée de personne de dire que c’est une mesure nazie ou une attaque contre les droits et libertés...