Christine Sinclair toujours aux anges

La légende du soccer féminin canadien Christine Sinclair est tout juste revenue dans sa patrie et elle tarde toujours à comprendre et à mettre des mots sur ses émotions.

À la fois toujours émerveillée, fatiguée et probablement sous l’influence d’un lourd décalage horaire, Sinclair s’est livrée, mardi, quant au fait qu’elle n’est toujours pas certaine qu’elle vit bien dans la réalité.

«Pour être bien honnête, j’ai toujours de la difficulté à le réaliser, a-t-elle admis, en visioconférence. Ç’a été une tempête depuis que cette partie s’est terminée. J’ai passé quelques jours à profiter du village olympique et de la cérémonie de clôture des Jeux. Je suis revenue à la maison [lundi] soir. Ça n’a pas vraiment eu le temps de se concrétiser dans ma tête, mais je peux vous dire que c’est le meilleur sentiment que de monter sur la plus haute marche du podium avec mes meilleures amies. Avec les personnes avec qui on a expérimenté toutes les joies et les bas que nous fait vivre notre sport. Se tenir debout là et écouter l’hymne national canadien, c’est un moment que je n’oublierai jamais. Pour ce qui est de la médaille, je ne le réalise pas encore et je ne suis pas sûre quand ce sera le cas.»

Émotions en montagnes russes

Si sa joie est arrivée au point culminant lorsqu’elle a reçu sa médaille dorée, elle a plutôt vécu l’extrême opposé pendant la partie que son équipe a remportée en tirs de barrage contre la Suède pour l’obtention du titre olympique, après un verdict de 1 à 1 au terme de la prolongation. La numéro 12 a été substituée en deuxième demie, ce qui lui a retiré le droit de participer à la séance de tirs au but.

«Durant l’entièreté du tournoi, les tirs au but étaient la pire chose à expérimenter, à moins de gagner, a-t-elle affirmé. Je crois qu'il s'agit des premiers tirs au but auxquels je n'ai pas participé physiquement et c'était la pire expérience de ma vie.»

L’athlète de 38 ans n’était apparemment pas la seule à être incapable de rester en place pendant ces séances.

«J'aurais aimé que les gens puissent voir Desiree Scott et moi pendant ces tirs de barrage, parce que nous devenions absolument folles», a-t-elle mentionné.

En fin de compte, tout est bien qui finit bien pour Sinclair. Elle a vu son équipe tirer de l’arrière 2 à 1 dans les tirs au but, avant que Deanne Rose n’égalise et que Julia Grosso couronne la remontée. Il a suffi que la gardienne Stephanie Labbé réalise le dernier arrêt, et le tour était joué.

«Nous pratiquons les tirs au but à chaque entraînement, parce que nous savons que beaucoup de tournois sont réglés ainsi, a indiqué Sinclair. Nous avons travaillé là-dessus, nous avions extrêmement confiance en nous-mêmes, et Labbé a été comme un mur de briques.»