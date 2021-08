Concours «Gagner à être vacciné»: les noms des premiers gagnants dévoilés

Québec a dévoilé mardi matin les noms des gagnants du premier tirage hebdomadaire du concours Gagner à être vacciné.

C'est Jean-Gabriel Mercier-Rancourt, de la Montérégie, qui a remporté une somme de 150 000$ dans la catégorie des plus de 18 ans, puis deux autres personnes dans la catégorie des 12-17 ans, Anaïs S Mc Murray, de Montréal, et Thomas Langlais, de la Montérégie, ont reçu chacune une bourse d'études de 10 000$, a annoncé le ministère de la Santé et des Services sociaux.

@sante_qc a dévoilé les gagnants du premier tirage du concours Gagner à être vacciné! Félicitations aux gagnants!



Il y a eu 3.7M d’inscriptions au concours jusqu’à maintenant. Très heureux de voir cet engouement. Vous pouvez encore vous inscrire pour les 4 prochains tirages 👇. pic.twitter.com/fTTXoe38Cu — Christian Dubé (@cdube_sante) August 10, 2021

Ce premier tirage a eu lieu vendredi.

Le ministère a rappelé que le concours s'adresse aux personnes adéquatement vaccinées qui sont inscrites en bonne et due forme.

Ces tirages hebdomadaires auront lieu jusqu'au 27 août, puis, le 3 septembre, un lot de 1 million $ sera tiré parmi les personnes de 18 ans et plus, de même que 16 bourses d'études de 20 000$ pour les jeunes de 12 à 17 ans. Des prix additionnels sont également prévus.

Cette initiative du gouvernement vise à encourager les gens à se faire vacciner contre la COVID-19 afin de mieux contrer sa propagation.

