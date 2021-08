Daniel Lanois et Beyries au Festival de Jazz

Quelques jours après les Francos, c’est au tour du Festival international de Jazz de Montréal d’annoncer les premiers artistes qui participeront à son édition réduite, du 15 au 19 septembre.

Les prestations extérieures, réparties du cinq jours, seront gratuites et présentées sur deux grandes scènes installées au cœur du Quartier des spectacles.

Daniel Lanois, un habitué du FIJM, proposera son tout premier concert gratuit à ce festival, lui qui a reçu des éloges pour son plus récent album, Heavy Sun.

La Torontoise Charlotte Day Wilson, une « étoile montante de la soul et du R&B contemporain », chantera en avant-première les pièces de son premier album, Alpha, paru le mois dernier.

Ranee Lee viendra faire un concert hommage aux légendes féminines du jazz vocal. De son côté, le pianiste jazz montréalais François Bourassa viendra fêter les 25 ans de son quartet, qui compte Guy Boisvert (basse), André Leroux (saxophone) et Guillaume Pilote (batterie).

Comme à son habitude, le FIJM proposera aussi des concerts qui s’éloignent du jazz. En folk, Beyries viendra jouer les pièces de ses deux albums, Landing et Encounter. Basia Bulat viendra enfin jouer les pièces de son album, Are You In Love?, sorti au tout début de la pandémie, le 27 mars 2020.

Le brillant guitariste Steve Hill donnera aussi un spectacle avec le groupe The Devil Horns.